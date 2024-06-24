Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В ГБР отреагировали на жалобу начальника штаба Азова на одного из генералов — о ком идет речь arrow

В ГБР отреагировали на жалобу начальника штаба Азова на одного из генералов — о ком идет речь

24 июня 2024 16:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Реакция ГБР на заявление Богдана Кротевича в отношении одного из генералов
Начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Государственном бюро расследований отреагировали на жалобу начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича на позывной "Тавр" в отношении одного из генералов. Там заявили, что сейчас работают с заявлением.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в комментарии "Суспільному" в понедельник, 24 июня.

Читайте также:

Реакция ГБР на жалобу

В ГБР отметили, что заявление от Богдана Кротевича уже поступило. В настоящее время следователи работают с ним. Детали в пресс-службе не сообщили.

О каком генерале идет речь

Источник "Суспільного" в военном руководстве рассказал, что Кротевич обратился в ГБР в отношении генерал-лейтенанта Юрия Содоля. В феврале 2024 года его назначили командующим Объединенных сил ВСУ. 

Генерал-лейтенант Юрий Содоль
Генерал-лейтенант Юрий Содоль. Фото: командование Объединенных сил ВС Украины/Facebook

До этого Содоль занимал должность командующего морской пехотой Военно-Морских сил ВСУ.

Что предшествовало

Глава штаба "Азов" Богдан Кротевич обратился в ГБР. Он написал заявление, в котором обвинил одного из украинских генералов в военных преступлениях.

Кротевич заявил, что генерал "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Начальник штаба "Азов" отметил, что сначала пытался проинформировать о его действиях высшее руководство, но большинству безразлично.

"Все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99% военных его ненавидят за то, что он делает. Этот человек начинает расследование против наступающих и не теряющих позиции командиров, однако против себя он служебные расследования не инициирует. Меня это достало. Рубикон перейден", — подытожил Кротевич.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что во время наступательных действий российских оккупантов на Торецк в Донецкой области генерал Юрий Содоль пил в Одессе. К своим словам она добавила фото.

Ранее Безуглая назвала некоторых генералов преступниками. Она обвинила их в российском наступлении на Харьковскую область и провале обороны на Покровском направлении.

война
ГБР
ВСУ
украинцы
Украина
полк "Азов"
жалобы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление