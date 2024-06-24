Реакция ГБР на заявление Богдана Кротевича в отношении одного из генералов

Начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич. Фото: Wikipedia

В Государственном бюро расследований отреагировали на жалобу начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича на позывной "Тавр" в отношении одного из генералов. Там заявили, что сейчас работают с заявлением.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в комментарии "Суспільному" в понедельник, 24 июня.

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В ГБР отметили, что заявление от Богдана Кротевича уже поступило. В настоящее время следователи работают с ним. Детали в пресс-службе не сообщили.

О каком генерале идет речь

Источник "Суспільного" в военном руководстве рассказал, что Кротевич обратился в ГБР в отношении генерал-лейтенанта Юрия Содоля. В феврале 2024 года его назначили командующим Объединенных сил ВСУ.

Генерал-лейтенант Юрий Содоль. Фото: командование Объединенных сил ВС Украины/Facebook

До этого Содоль занимал должность командующего морской пехотой Военно-Морских сил ВСУ.

Что предшествовало

Глава штаба "Азов" Богдан Кротевич обратился в ГБР. Он написал заявление, в котором обвинил одного из украинских генералов в военных преступлениях.

Кротевич заявил, что генерал "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Начальник штаба "Азов" отметил, что сначала пытался проинформировать о его действиях высшее руководство, но большинству безразлично.

"Все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99% военных его ненавидят за то, что он делает. Этот человек начинает расследование против наступающих и не теряющих позиции командиров, однако против себя он служебные расследования не инициирует. Меня это достало. Рубикон перейден", — подытожил Кротевич.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что во время наступательных действий российских оккупантов на Торецк в Донецкой области генерал Юрий Содоль пил в Одессе. К своим словам она добавила фото.

Ранее Безуглая назвала некоторых генералов преступниками. Она обвинила их в российском наступлении на Харьковскую область и провале обороны на Покровском направлении.