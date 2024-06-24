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Начштабу "Азов" повідомив ДБР про військові злочини одного з генералів

24 червня 2024 06:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Очільник штабу "Азов" Богдан Кротевич повідомив ДБР про військові злочини одного з українських генералів
Богдан Кротевич. Фото: t.me/ein_fruhling_2
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Очільник штабу "Азов" Богдан Кротевич звернувся до ДБР. Він написав заяву, в якій звинуватив одного з українських генералів у військових злочинах.

Про це начальник штабу бригади "Азов" написав в неділю, 23 червня, у своєму Telegram-каналі.

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Чому голова штабу "Азов" звернувся до ДБР зі скаргою на генерала

Кротевич закликав ДБР розпочати розслідування справи одного з бойових генералів, який "убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Начальник штабу "Азов" зазначив, що спочатку намагався проінформувати про дії генерала вище керівництво, але більшості байдуже.

"Усі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99% військових його ненавидять за те, що він робить. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює. Мене це дістало, Рубікон перейдений", — підсумував Кротевич.

Раніше нардепка Мар'яна Безугла розкритикувала генерала Юрія Содоля. За її словами, під час наступальних дій російських окупантів на Торецьк у Донецькій області Содоль пиячив в Одесі.

Також нардепка назвала помилки колишнього Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На її думку, він некоректно спілкувався із західними партнерами.

ДБР
армія
полк "Азов"
військові злочини

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