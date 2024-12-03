Робота в Азові — які умови та зарплату пропонують автоелектрикам

Автоелектрики за роботою. Ілюстративне фото: СТО Вільних

Легендарна бригада "Азов" знаходиться у пошуку людей на посаду автоелектриків. Кандидати повинні мати досвід від одного року, а значить — теоретичні знання і роботу на практиці. За виконання робіт платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 2 грудня.

Читайте також:

Вакансія автоелектрика у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

У бригаді уточнили, що шукають фахівців у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та бригадна артилерійська група.

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:

діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;

монтаж та заміна електричних компонентів;

виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;

використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;

знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;

вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;

вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;

відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Хто ще потрібен в полку "Азов"

Нагадаємо, що полк "Азов" шукає у свої ряди водіїв бензовозів. Кандидати, які хочуть претендувати на посаду, повинні мати досвід роботи від двох років та водійське посвідчення категорії С та Е.

Крім того ми повідомляли, що бригада запрошує на роботу водіїв автобусів, які мають водійські посвідчення категорій D та DE. Крім досвіду праці водієм, кандидатам потрібно вміти ремонтувати машину.