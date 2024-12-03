Робота в Азові — які умови та зарплату пропонують автоелектрикам

У бригаду "Азов" потрібні автоелектрики — які умови та гроші
Легендарна бригада "Азов" знаходиться у пошуку людей на посаду автоелектриків. Кандидати повинні мати досвід від одного року, а значить — теоретичні знання і роботу на практиці. За виконання робіт платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 2 грудня.
Робота в "Азові"
У бригаді уточнили, що шукають фахівців у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та бригадна артилерійська група.
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:
- діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
- монтаж та заміна електричних компонентів;
- виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
- використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
- знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
- вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
- вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
- відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
Хто ще потрібен в полку "Азов"
Нагадаємо, що полк "Азов" шукає у свої ряди водіїв бензовозів. Кандидати, які хочуть претендувати на посаду, повинні мати досвід роботи від двох років та водійське посвідчення категорії С та Е.
Крім того ми повідомляли, що бригада запрошує на роботу водіїв автобусів, які мають водійські посвідчення категорій D та DE. Крім досвіду праці водієм, кандидатам потрібно вміти ремонтувати машину.
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