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У бригаду "Азов" потрібні автоелектрики — які умови та гроші

3 грудня 2024 03:26
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Робота в Азові — які умови та зарплату пропонують автоелектрикам
Автоелектрики за роботою. Ілюстративне фото: СТО Вільних
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Легендарна бригада "Азов" знаходиться у пошуку людей на посаду автоелектриків. Кандидати повинні мати досвід від одного року, а значить — теоретичні знання і роботу на практиці. За виконання робіт платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 2 грудня.

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Вакансія автоелектрика у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

У бригаді уточнили, що шукають фахівців у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та бригадна артилерійська група.

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Хто ще потрібен в полку "Азов"

Нагадаємо, що полк "Азов" шукає у свої ряди водіїв бензовозів. Кандидати, які хочуть претендувати на посаду, повинні мати досвід роботи від двох років та водійське посвідчення категорії С та Е.

Крім того ми повідомляли, що бригада запрошує на роботу водіїв автобусів, які мають водійські посвідчення категорій D та DE. Крім досвіду праці водієм, кандидатам потрібно вміти ремонтувати машину.

робота полк "Азов" вакансії зарплатня війна в Україні

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