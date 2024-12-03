Работа в Азове — какие условия и зарплату предлагают автоэлектрикам

В бригаду "Азов" нужны автоэлектрики — какие условия и деньги
Легендарная бригада "Азов" находится в поиске людей на должность автоэлектриков. Кандидаты должны иметь опыт от одного года, а значит — теоретические знания и работу на практике. За выполнение работ будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 2 декабря.
Работа в "Азове"
В бригаде уточнили, что ищут специалистов в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и бригадная артиллерийская группа.
Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:
- диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
- монтаж и замена электрических компонентов;
- выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
- использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
- знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
- умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
- умение работать со специализированным оборудованием;
- ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Кто еще нужен в полку "Азов"
Напомним, что полк "Азов" ищет в свои ряды водителей бензовозов. Кандидаты, желающие претендовать на должность, должны иметь опыт работы от двух лет и водительское удостоверение категории С и Е.
Кроме того, мы сообщали, что бригада приглашает на работу водителей автобусов, имеющих водительские удостоверения категорий D и DE. Помимо опыта работы водителем кандидатам нужно уметь ремонтировать машину.
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