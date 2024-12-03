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В бригаду "Азов" нужны автоэлектрики — какие условия и деньги

3 декабря 2024 03:26
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Работа в Азове — какие условия и зарплату предлагают автоэлектрикам
Автоэлектрики в процессе работы. Иллюстративное фото: СТО Свободных
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Легендарная бригада "Азов" находится в поиске людей на должность автоэлектриков. Кандидаты должны иметь опыт от одного года, а значит — теоретические знания и работу на практике. За выполнение работ будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 2 декабря.

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Вакансия автоэлектрика в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

В бригаде уточнили, что ищут специалистов в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и бригадная артиллерийская группа.

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

  • диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Кто еще нужен в полку "Азов"

Напомним, что полк "Азов" ищет в свои ряды водителей бензовозов. Кандидаты, желающие претендовать на должность, должны иметь опыт работы от двух лет и водительское удостоверение категории С и Е.

Кроме того, мы сообщали, что бригада приглашает на работу водителей автобусов, имеющих водительские удостоверения категорий D и DE. Помимо опыта работы водителем кандидатам нужно уметь ремонтировать машину.

работа полк "Азов" вакансии зарплата война в Украине

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