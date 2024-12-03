Работа в Азове — какие условия и зарплату предлагают автоэлектрикам

Автоэлектрики в процессе работы. Иллюстративное фото: СТО Свободных

Легендарная бригада "Азов" находится в поиске людей на должность автоэлектриков. Кандидаты должны иметь опыт от одного года, а значит — теоретические знания и работу на практике. За выполнение работ будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 2 декабря.

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Работа в "Азове"

В бригаде уточнили, что ищут специалистов в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и бригадная артиллерийская группа.

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;

монтаж и замена электрических компонентов;

выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;

использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;

знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;

умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;

умение работать со специализированным оборудованием;

ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;

денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Кто еще нужен в полку "Азов"

Напомним, что полк "Азов" ищет в свои ряды водителей бензовозов. Кандидаты, желающие претендовать на должность, должны иметь опыт работы от двух лет и водительское удостоверение категории С и Е.

Кроме того, мы сообщали, что бригада приглашает на работу водителей автобусов, имеющих водительские удостоверения категорий D и DE. Помимо опыта работы водителем кандидатам нужно уметь ремонтировать машину.