Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает радиотехникам

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: wing.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в ремонте беспилотников. Речь идет о радиотехниках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 23 декабря.

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Обязанности радиотехника в полку "Азов" и требования к кандидатам на должность

Радиотехиник должен ремонтировать системы БпЛА и радиолокационные станции. На работу приглашают ответственных и внимательных людей, которые имеют техническое средне-специальное образование или опыт работы на смежных специальностях и готовы участвовать в боевых действиях.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу военных. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в полку составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакантное место для абдоминального, торакального хирурга. Чтобы занять эту должность, нужно иметь высшее медицинское образование и не менее двух лет работы по специальности и с ургентными пациентами.

Также в полку нужны повара. На работу приглашают людей, которые имеют профессионально-техническое образование, медицинскую книжку и знают технологию приготовления блюд.