Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow "Азов" шукає на фронт кухарів — які умови та вимоги до кандидатів arrow

"Азов" шукає на фронт кухарів — які умови та вимоги до кандидатів

22 грудня 2024 03:26
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Є вакансія в Азов — на фронт запрошують кухарів
Бійці ЗСУ в їдальні. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу кухарів. Кандидатам необхідно мати як мінімум професійно-технічну освіту, медичну книжку та знання технології приготування страв. Заробітна плата становить до 125 тисяч гривень на місяць. 

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
"Азов" шукає на фронт кухарів — які умови та вимоги до кандидатів - фото 1
Оголошення про вакансію в "Азов". Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, в обов'язки кухарів входитиме:

  • приготування страв та кулінарних виробів для військовослужбовців;
  • здійснення допоміжної роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;
  • проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини;
  • порціонування (комплектування), роздача страв масового попиту для великої к-сті військовослужбовців особового складу;
  • дотримання стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • професійно-технічну освіту;
  • бажаний досвід роботи від 1-го року;
  • наявність медичної книжки;
  • знання технології приготування страв та правил гігієни;
  • відповідальне ставлення до результатів роботи;
  • знання правил і термінів зберігання сировини і напівфабрикатів;
  • охайність.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що також бригада "Азов" шукає у свої підрозділи людей, які вміють працювати із сантехнічним обладнанням. Мова йде про операторів-сантехніків лазне-прального комбінату.

Крім того, роботу пропонують людям, які можуть обслуговувати та ремонтувати засоби РЕБ.

робота полк "Азов" вакансії війна в Україні Рекрутинг фронт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:30 Або більше мобілізувати, або знизити вік мобілізації — боєць ЗСУ

04:22 Усик вважає, що реванш був легшим й образив промоутера Ф’юрі

04:03 Світ має знати, ким ми є — Порошенко привітав Усика

03:47 Дружина Усика зворушливо відреагувала на перемогу чоловіка

03:46 Ломаченко вперше прокоментував перемогу Усика над Ф’юрі

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

03:26 "Азов" шукає на фронт кухарів — які умови та вимоги до кандидатів

03:24 Шевченко відреагував на перемогу Усика над Ф'юрі

03:21 Українці свого не віддають — Усика привітав президент України

02:58 Усик — Ф'юрі. Відео найкращих моментів бою — реваншу

02:54 Ф'юрі після програшу втік з рингу, а потім дав короткий коментар

04:30 Або більше мобілізувати, або знизити вік мобілізації — боєць ЗСУ

04:22 Усик вважає, що реванш був легшим й образив промоутера Ф’юрі

04:03 Світ має знати, ким ми є — Порошенко привітав Усика

03:47 Дружина Усика зворушливо відреагувала на перемогу чоловіка

03:46 Ломаченко вперше прокоментував перемогу Усика над Ф’юрі

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

03:26 "Азов" шукає на фронт кухарів — які умови та вимоги до кандидатів

03:24 Шевченко відреагував на перемогу Усика над Ф'юрі

03:21 Українці свого не віддають — Усика привітав президент України

02:58 Усик — Ф'юрі. Відео найкращих моментів бою — реваншу

02:54 Ф'юрі після програшу втік з рингу, а потім дав короткий коментар

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні