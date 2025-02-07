Повернення після СЗЧ — у 151 бригаді готові прийняти військових

Військові на фронті. Фото: facebook/116ombr

У 151 окремій механізованій бригаді готові прийняти військового після самовільного залишення частини. Там заявили, що з розумінням ставляться до таких людей.

Про це повідомив керівник відділу комунікацій 151 бригади Григорій Шаповал в коментарі Новини.LIVE.

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"Якщо людина була в СЗЧ, ми з розумінням готові її прийняти", — сказав Шаповал.

Також бригада має чимало вакансій операторів БпЛА, інженерів, піхоти, мотопіхоти та танкістів, і чекає на охочих приєднатися. Можна звертатися до рекрутерів напряму, без участі ТЦК

Нагадаємо, нещодавно нардеп Георгій Мазурашу заявив, що термін повернення після СЗЧ можуть продовжити. Він виступив проти жорстких покарань для військових, які самовільно залишили частину.

Водночас заступниця керівника ОПУ Ірина Верещук пригрозила бійцям, які пішли у СЗЧ і заявила, що в них є три тижні, аби знову стати до лав війська.