Возвращение после СОЧ — в 151 бригаде готовы принять военных

Военные на фронте. Фото: facebook/116ombr

В 151 отдельной механизированной бригаде готовы принять военного после самовольного оставления части. Там заявили, что с пониманием относятся к таким людям.

Об этом сообщил руководитель отдела коммуникаций 151 бригады Григорий Шаповал в комментарии Новини.LIVE.

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"Если человек был в СЗЧ, мы с пониманием готовы его принять", — сказал Шаповал.

Также бригада имеет немало вакансий операторов БпЛА, инженеров, пехоты, мотопехоты и танкистов, и ждет желающих присоединиться. Можно обращаться к рекрутерам напрямую, без участия ТЦК

Напомним, недавно нардеп Георгий Мазурашу заявил, что срок возвращения после СОЧ могут продлить. Он выступил против жестких наказаний для военных, которые самовольно оставили часть.

В то же время заместитель руководителя ОПУ Ирина Верещук пригрозила бойцам, которые ушли в СОЧ и заявила, что у них есть три недели, чтобы снова стать в ряды войска.