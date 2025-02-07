В Україні створять центри, в яких цивільні проходитимуть підготовку до нацспротиву

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук. Фото: Ірина Верещук/Facebook

Незалежно від того, скільки ще триватиме війна, Україні потрібно збудувати систему нацспротиву. Йдеться про системну підготовку цивільного населення до спротиву агресора. Особливу увагу варто приділити жителям областей, що межують із Росією.

Про це в середу, 5 лютого, повідомила заступниця глави Офісу Президента України Ірини Верещук.

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За словами представниці Офісу Президента, система нацспротиву стане однією зі складових стримування потенційної агресії РФ. Для підготовки громадян планують створити спеціальну мережу центрів. Першим і найважливішим етапом стане підготовка достатньої кількості інструкторів. Ними будуть ветерани й волонтери.

Нагадаємо, Ірина Верещук повідомила, чи штрафуватимуть громадян, які мають статус обмежено придатних і не пройдуть повторну ВЛК до 5 лютого. Штрафи не застосовуватимуть, адже термін повторного проходження медогляду продовжили до червня.

Раніше заступниця керівника Офісу Президента заявила, що у військовослужбовців, які скоїли СЗЧ, однак бажають добровільно повернутися до служби, є лише три тижні часу. Вона наголосила, що з поверненням краще не зволікати.