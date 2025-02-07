В Украине создадут центры, в которых гражданские будут проходить подготовку к нацсопротивлению

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук. Фото: Ирина Верещук/Facebook

Независимо от того, сколько еще продлится война, Украине нужно построить систему нацсопротивления. Речь идет о системной подготовке гражданского населения к сопротивлению агрессору. Особое внимание стоит уделить жителям областей, граничащих с Россией.

Об этом в среду, 5 февраля, сообщила заместитель главы Офиса Президента Украины Ирины Верещук.

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По словам представительницы Офиса Президента, система нацсопротивления станет одной из составляющих сдерживания потенциальной агрессии РФ. Для подготовки граждан планируют создать специальную сеть центров. Первым и важнейшим этапом станет подготовка достаточного количества инструкторов. Ими будут ветераны и волонтеры.

Напомним, Ирина Верещук сообщила, будут ли штрафовать граждан, которые имеют статус ограниченно пригодных и не пройдут повторную ВВК до 5 февраля. Штрафы не будут применять, так как срок повторного прохождения медосмотра продлили до июня.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента заявила, что у военнослужащих, которые совершили СОЧ, однако желают добровольно вернуться на службу, есть только три недели времени. Она подчеркнула, что с возвращением лучше не медлить.