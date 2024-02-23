Гражданские профессии в "Азов" — полку нужны дизелисты

Бойцы из полка "Азов" на Михайловской площади в Киеве. Фото: azov.org.ua

Легендарный полк "Азов" приглашает на работу дизелистов. Кандидат на должность должен знать конструкции автомобилей и его узлов, иметь опыт работы на аналогичной должности, а также быть внимательными к деталям, знать основы техники безопасности и ориентироваться на результат.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в понедельник, 19 февраля.

Вакансия дизелист в полку "Азов" на сайте Work.ua

Что нужно делать дизелисту в "Азове"

Среди обязанностей кандидата на должность дизелиста азовцы указали следующие:

регулировка и ремонт топливной аппаратуры дизельных автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;

ремонт дизельных двигателей автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;

техническое обслуживание;

разбирать, мыть, чистить агрегаты и составляющие единицы топливной аппаратуры дизельных автомобилей.

Азов предлагает официальную мобилизацию или возможность подписать контракт, возможность перевестись действующим военным из других подразделений, высокую заработную плату 25-125 тыс. грн, а за выполнение обязанностей в зоне боевых действий будет начисляться доплата 3300 грн/день.

Какие еще вакансии есть у "Азов"

Напомним, что полк предлагает работу электромонтерам. Ищут работников с профессионально-техническим образованием соответствующего направления и с ответственным отношением к работе.

Также мы сообщали, что "Азов" приглашает на работу водителей бензовоза. Требуется опыт работы в соответствующей должности, водительское удостоверение, знание ПДД и готовность к работе в зоне боевых действий.