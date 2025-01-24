У Міноборони повідомили про бета-тестування нового сервісу в "Резерв+"

Цифровізація ВЛК — у "Резерв+" з'явився новий сервіс
В мобільному застосунку "Резерв+" стартувало бета-тестування нового сервісу — електронного направлення на ВЛК. Це перший крок до цифровізації ВЛК, завдяки якій військовозобов'язаним не доведеться витрачати час у чергах, щоб отримати паперові направлення у ТЦК.
Про це в четвер, 23 січня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Що відомо про новий сервіс у "Резерв+"
Алгоритм роботи нового сервісу:
- Користувач надсилає запит через "Резерв+";
- Керівник ТЦК підтверджує запит;
- Користувач отримує сповіщення з усією необхідною інформацією: номером реєстрації направлення, адресою медзакладу та підписом керівника ТЦК.
Насамперед направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК, однак згодом ця послуга буде доступна й для тих, хто отримав паперову повістку на проходження ВЛК.
Бета-тестування впроваджують із метою перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами "Резерв+" та вдосконалити його до моменту повноцінного запуску. Долучитися до бета-тестування можна за посиланням.
За словами Умєрова, наступним кроком цифровізації ВЛК стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ.
"Уже від осені 2025 року в "Резерв+" можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність. Цифровізація – це прозора, справедлива та зручна система, яка спрощує життя наших громадян. Ми крок за кроком змінюємо підхід до роботи ВЛК, створюючи комфортні умови для всіх українців", — підсумував очільник оборонного відомства.
Нагадаємо, 19 січня, в мобільному застосунку "Резерв+" стався технічний збій. Через це військовозобов'язаним, призовникам і резервістам не вдавалося авторизуватися та скористатися функціями в додатку.
Також ми повідомляли, як діяти, якщо після оформлення відстрочки дані про неї не відображаються в "Резерв+". Адвокат Юрій Айвазян радить у такому випадку звертатися до ТЦК та СП.
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