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Цифровізація ВЛК — у "Резерв+" з'явився новий сервіс

24 січня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Міноборони повідомили про бета-тестування нового сервісу в "Резерв+"
Чоловік тримає в руці смартфон із відкритим мобільним застосунком "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В мобільному застосунку "Резерв+" стартувало бета-тестування нового сервісу — електронного направлення на ВЛК. Це перший крок до цифровізації ВЛК, завдяки якій військовозобов'язаним не доведеться витрачати час у чергах, щоб отримати паперові направлення у ТЦК.

Про це в четвер, 23 січня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Скриншот повідомлення Рустема Умєрова

Що відомо про новий сервіс у "Резерв+"

Алгоритм роботи нового сервісу:

  1. Користувач надсилає запит через "Резерв+";
  2. Керівник ТЦК підтверджує запит;
  3. Користувач отримує сповіщення з усією необхідною інформацією: номером реєстрації направлення, адресою медзакладу та підписом керівника ТЦК.

Насамперед направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК, однак згодом ця послуга буде доступна й для тих, хто отримав паперову повістку на проходження ВЛК.

Бета-тестування впроваджують із метою перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами "Резерв+" та вдосконалити його до моменту повноцінного запуску. Долучитися до бета-тестування можна за посиланням.

За словами Умєрова, наступним кроком цифровізації ВЛК стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ.

"Уже від осені 2025 року в "Резерв+" можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність. Цифровізація – це прозора, справедлива та зручна система, яка спрощує життя наших громадян. Ми крок за кроком змінюємо підхід до роботи ВЛК, створюючи комфортні умови для всіх українців", — підсумував очільник оборонного відомства.

Нагадаємо, 19 січня, в мобільному застосунку "Резерв+" стався технічний збій. Через це військовозобов'язаним, призовникам і резервістам не вдавалося авторизуватися та скористатися функціями в додатку.

Також ми повідомляли, як діяти, якщо після оформлення відстрочки дані про неї не відображаються в "Резерв+". Адвокат Юрій Айвазян радить у такому випадку звертатися до ТЦК та СП.

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