В Минобороны сообщили о бета-тестировании нового сервиса в "Резерв+"

Мужчина держит в руке смартфон с открытым мобильным приложением "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В мобильном приложении "Резерв+" стартовало бета-тестирование нового сервиса — электронного направления на ВВК. Это первый шаг к цифровизации ВВК, благодаря которой военнообязанным не придется тратить время в очередях, чтобы получить бумажные направления в ТЦК.

Об этом в четверг, 23 января, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Скриншот сообщения Рустема Умерова

Что известно о новом сервисе в "Резерв+"

Алгоритм работы нового сервиса:

Пользователь отправляет запрос через "Резерв+"; Руководитель ТЦК подтверждает запрос; Пользователь получает оповещение со всей необходимой информацией: номером регистрации направления, адресом медучреждения и подписью руководителя ТЦК.

В первую очередь направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК, однако впоследствии эта услуга будет доступна и для тех, кто получил бумажную повестку на прохождение ВВК.

Бета-тестирование внедряют с целью проверить работу нового сервиса вместе с пользователями "Резерв+" и усовершенствовать его до момента полноценного запуска. Приобщиться к бета-тестированию можно по ссылке.

По словам Умерова, следующим шагом цифровизации ВВК станет интеграция информационных систем Минобороны и МОЗ.

"Уже с осени 2025 года в "Резерв+" можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность. Цифровизация — это прозрачная, справедливая и удобная система, которая упрощает жизнь наших граждан. Мы шаг за шагом меняем подход к работе ВВК, создавая комфортные условия для всех украинцев", — подытожил глава оборонного ведомства.

Напомним, 19 января, в мобильном приложении "Резерв+" произошел технический сбой. Из-за этого военнообязанным, призывникам и резервистам не удавалось авторизоваться и воспользоваться функциями в приложении.

Также мы сообщали, как действовать, если после оформления отсрочки данные о ней не отображаются в "Резерв+". Адвокат Юрий Айвазян советует в таком случае обращаться в ТЦК и СП.