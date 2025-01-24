В Минобороны сообщили о бета-тестировании нового сервиса в "Резерв+"

Цифровизация ВВК — в "Резерв+" появился новый сервис
В мобильном приложении "Резерв+" стартовало бета-тестирование нового сервиса — электронного направления на ВВК. Это первый шаг к цифровизации ВВК, благодаря которой военнообязанным не придется тратить время в очередях, чтобы получить бумажные направления в ТЦК.
Об этом в четверг, 23 января, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Что известно о новом сервисе в "Резерв+"
Алгоритм работы нового сервиса:
- Пользователь отправляет запрос через "Резерв+";
- Руководитель ТЦК подтверждает запрос;
- Пользователь получает оповещение со всей необходимой информацией: номером регистрации направления, адресом медучреждения и подписью руководителя ТЦК.
В первую очередь направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК, однако впоследствии эта услуга будет доступна и для тех, кто получил бумажную повестку на прохождение ВВК.
Бета-тестирование внедряют с целью проверить работу нового сервиса вместе с пользователями "Резерв+" и усовершенствовать его до момента полноценного запуска. Приобщиться к бета-тестированию можно по ссылке.
По словам Умерова, следующим шагом цифровизации ВВК станет интеграция информационных систем Минобороны и МОЗ.
"Уже с осени 2025 года в "Резерв+" можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность. Цифровизация — это прозрачная, справедливая и удобная система, которая упрощает жизнь наших граждан. Мы шаг за шагом меняем подход к работе ВВК, создавая комфортные условия для всех украинцев", — подытожил глава оборонного ведомства.
Напомним, 19 января, в мобильном приложении "Резерв+" произошел технический сбой. Из-за этого военнообязанным, призывникам и резервистам не удавалось авторизоваться и воспользоваться функциями в приложении.
Также мы сообщали, как действовать, если после оформления отсрочки данные о ней не отображаются в "Резерв+". Адвокат Юрий Айвазян советует в таком случае обращаться в ТЦК и СП.
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