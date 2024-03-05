Это трагедия — в Минобороны ответили, чего больше всего не хватает на фронте

Украинские защитники на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Советник Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что на передовой ощутимо не хватает людей. По его словам, военнообязанные во время мобилизации не имеют времени "сидеть дома".

Об этом Алексей Бежевец рассказал в комментарии The Washington Post, опубликованном в понедельник, 4 марта.

Читайте также:

На передовой не хватает людей

Бежевец подчеркнул, что мужчины призывного возраста должны смириться с тем, что "некогда сидеть дома".

"Вполне возможно, что россияне в скором времени подойдут гораздо ближе, если их никто не остановит", — отметил он.

Кроме того, чиновник добавил, что кроме "нехватки боеприпасов, оружия, снарядов и так далее, у нас не хватает личного состава, это трагедия".

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что сейчас Украине нужна всеобщая мобилизация. Западные партнеры могут остановить поставки помощи и в результате государство сможет рассчитывать только на себя.

Также мы писали, что украинские защитники 63 бригады, воюющие на Лиманском направлении, рассказали, что ввиду проведения военного призыва в Украине они не верят, что демобилизуются в ближайшее время.