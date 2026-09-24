Третій армійський корпус уперше десантував НРК у тил ворога

Командир підрозділу ударних НРК "NC13". Скриншот із відео Третього армійського корпусу

Третій армійський корпус Збройних сил України провів операцію із застосуванням наземних роботизованих комплексів, які десантувалися з безпілотних літальних апаратів у тилу російських військ. Унікальну тактику, яку українські військові використовують у межах операції "Вівальді" на півночі Донецької області, розробив підрозділ ударних НРК NC13 зі складу 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу.

Про це повідомив Третій армійський корпус, передає Новини.LIVE.

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Десантування наземних роботів

За словами командира підрозділу NC13 з позивним Макар, ідея полягає у тому, що НРК доставляють у потрібний район за допомогою безпілотника, після чого робот продовжує рух землею та виконує поставлене завдання.

У корпусі заявляють, що така тактика раніше системно не застосовувалася на полі бою. Її створення потребувало розробки способу кріплення комплексу до літального апарата, підбору боєкомплекту, організації зв'язку та планування операцій. За словами військового, над системою підрозділ працює близько чотирьох-п'яти місяців.

"Коли ти воюєш технологіями, ти не можеш собі дозволяти ні застою, ні, тим більше, деградації. Тому ми постійно робимо щось нове", — розповів Макар.

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Перший десант НРК завершився невдачею

Перша спроба застосування цієї системи була невдалою. За словами військового, два роботизовані комплекси доставили на ділянку приблизно за 15 км від лінії зіткнення, однак російські військові виявили їх під час руху та знищили.

Після цього українські бійці майже одразу повторили операцію, врахувавши попередні помилки. Друге десантування дозволило роботам дістатися визначеної цілі. НРК заїхав до укриття, де перебували російські військові, після чого завдання було виконане.

Систему "Грифон" розробляли з 2025 року

У підрозділі зазначили, що концепцію такого застосування НРК почали розробляти ще в листопаді 2025 року. Пізніше військові відпрацьовували її на практиці та перетворили окремі спроби на системний метод роботи.

За словами Макара, назву "Грифон" система отримала на честь бійця підрозділу Григорія Бача з позивним "Грифон", який зник безвісти під час боїв біля Андріївки у 2023 році.

"Ця операція і система цих операцій присвячена саме йому. Це така наша можливість помститись", – сказав військовий.

Військові наголошують, що використання НРК має не лише безпосередній вплив на противника, а й може змінювати його поведінку та змушувати коригувати свої плани. У підрозділі вважають, що подальший розвиток роботизованих систем дозволить зменшувати ризики для української піхоти.

Що відомо про операцію "Вівальді"

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Третій армійський корпус заявив про звільнення Шандриголового та Дерилового, а також встановлення повного контролю над Дробишевим. Під час двох сезонів наступальної операції "Вівальді" українські військові та придані підрозділи повернули під контроль 125 кв. км території, з яких 50 кв. км були деокуповані.

Також Новини.LIVE писали про те, що операцію "Вівальді", яку українські військові проводять на півночі Донецької області, готували протягом кількох місяців. Безпосередньо її розробляв командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький разом із вищим штабом корпусу.