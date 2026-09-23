Операція "Вівальді": Білецький особисто розробляв план – Свиридов

Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус/Facbeook

Операцію "Вівальді", яку українські військові проводять на півночі Донецької області, готували протягом кількох місяців. Про перебіг підготовки, організацію роботи ППО та взаємодію підрозділів під час бойових дій розповів начальник штабу 1030-го зенітно-ракетно-артилерійського полку "Аквіла" Євген Свиридов із позивним "Злой".

Про це Свиридов розповів в ефірі День.LIVE.

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Операція "Вівальді": як готували наступ

Свиридов зазначив, що точну тривалість підготовки операції поки не розголошують. Водночас, за його словами, планування тривало місяцями, а безпосередньо його розробляв командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький разом із вищим штабом корпусу.

"Вірили в її успіх з самого початку, враховуючи, наскільки детально приділялася увага найменшим ділянкам", — сказав військовий.

ППО під час операції: єдине радіолокаційне поле

За словами начальника штабу полку "Аквіла", до організації протиповітряної оборони залучили 11-й командний пункт ППО, управління ППО 3-го армійського корпусу та штаб 1030-го зенітно-ракетно-артилерійського полку.

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Підрозділи використовували різні джерела даних про повітряну обстановку. Зокрема радіолокаційну та розвідувальну інформацію, а також візуальні, акустичні й радіоелектронні дані. На їх основі військові сформували єдине радіолокаційне поле.

Кількість людей, які брали участь у роботі, Свиридов не назвав, пославшись на міркування безпеки.

Взаємодія ППО та піхоти

Окремо військовий розповів про координацію протиповітряної оборони зі штурмовими групами. Доповіді піхоти про роботу ворожих БПЛА, скиди та удари FPV-дронами дають змогу швидше реагувати на загрози.

Після таких повідомлень до роботи можуть залучати розрахунки засобів, призначених для боротьби з розвідувальними та ударними безпілотниками. Не менш важливим, за словами Свиридова, є прикриття логістичних шляхів, якими військові переміщуються та накопичуються перед виходом на рубіж атаки.

"Взаємодія відбувається як горизонтальна, так і вертикальна на всіх рівнях і вона дійсно, правильно сказати, дуже важлива", — наголосив Свиридов.

Що відомо про операцію "Вівальді"

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що українські військові в середині вересня заявили про перші результати операції "Вівальді" зі звільнення територій Донецької області. Сили Третього армійського корпусу зачистили від російських військ Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а також деокупували Середнє. За даними корпусу, російські війська втратили понад 1,5 тисячі військовослужбовців.

Пізніше Новини.LIVE писали, що Третій армійський корпус заявив про звільнення Шандриголового та Дерилового, а також встановлення повного контролю над Дробишевим. Під час двох сезонів наступальної операції "Вівальді" українські військові та придані підрозділи повернули під контроль 125 кв. км території, з яких 50 кв. км були деокуповані.