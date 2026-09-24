Третий армейский корпус впервые высадил НРК в тыл противника

Третий корпус провёл уникальную операцию с использованием наземных роботов
Третий армейский корпус Вооруженных сил Украины провел операцию с применением наземных роботизированных комплексов, которые были сброшены с беспилотных летательных аппаратов в тыл российских войск. Уникальную тактику, которую украинские военные используют в рамках операции "Вивальди" на севере Донецкой области, разработало подразделение ударных НРК NC13 из состава 3-й отдельной штурмовой бригады 3-го армейского корпуса.
Об этом сообщил Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.
Десантирование наземных роботов
По словам командира подразделения NC13 с позывным Макар, идея заключается в том, что НРК доставляют в нужный район с помощью беспилотника, после чего робот продолжает движение по земле и выполняет поставленную задачу.
В корпусе заявляют, что такая тактика ранее системно не применялась на поле боя. Ее внедрение потребовало разработки способа крепления комплекса к летательному аппарату, подбора боекомплекта, организации связи и планирования операций. По словам военного, подразделение работает над системой около четырёх-пяти месяцев.
"Когда ты воюешь с помощью технологий, ты не можешь позволить себе ни застоя, ни, тем более, деградации. Поэтому мы постоянно делаем что-то новое", — рассказал Макар.
Первый десант НРК завершился неудачей
Первая попытка применения этой системы оказалась неудачной. По словам военного, два роботизированных комплекса доставили на участок примерно в 15 км от линии соприкосновения, однако российские военные обнаружили их во время движения и уничтожили.
После этого украинские бойцы почти сразу повторили операцию, учтя предыдущие ошибки. Второй десант позволил роботам добраться до заданной цели. НРК въехал в укрытие, где находились российские военные, после чего задача была выполнена.
Систему "Грифон" разрабатывали с 2025 года
В подразделении отметили, что концепцию такого применения НРК начали разрабатывать еще в ноябре 2025 года. Позже военные отработали ее на практике и превратили отдельные попытки в системный метод работы.
По словам Макара, название "Грифон" система получила в честь бойца подразделения Григория Бача с позывным "Грифон", который пропал без вести во время боев под Андреевкой в 2023 году.
"Эта операция и система таких операций посвящены именно ему. Это наша возможность отомстить", – сказал военный.
Военные отмечают, что использование НРК оказывает не только непосредственное воздействие на противника, но и может изменять его поведение и заставлять корректировать свои планы. В подразделении считают, что дальнейшее развитие роботизированных систем позволит снизить риски для украинской пехоты.
Что известно об операции «Вивальди»
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Третий армейский корпус заявил об освобождении Шандрыголового и Дерилового, а также об установлении полного контроля над Дробишевым. В ходе двух этапов наступательной операции "Вивальди" украинские военные и приданные подразделения вернули под контроль 125 кв. км территории, из которых 50 кв. км были деоккупированы.
Также Новини.LIVE писали о том, что операцию "Вивальди", которую украинские военные проводят на севере Донецкой области, готовили в течение нескольких месяцев. Непосредственно её разрабатывал командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий совместно с высшим штабом корпуса.