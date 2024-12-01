У ЗСУ запропонували спосіб скоротити кількість ухилянтів

Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи
В Україні існує проблема з військовозобов'язаними, які навчаються в університетах, аби отримати відстрочку від мобілізації. Однак наша країна зараз перебуває в умовах війни, тому необхідно скорочувати способи ухилення від мобілізації.
Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі Еспресо.
Надання бронювання та відстрочки
Він прокоментував питання про зниження мобілізаційного віку до 18 років в Україні, яке почали підіймати нещодавно. На думку Тимочка, потрібно максимально скоротити ухилення від військової служби.
За словами командирів, серед поповнення, яке до них приходить, мало чоловіків віком 25-40 років.
"Мова насправді не про 18 річних хлопців, організми яких ще формуються. Як показала практика масштабних військових операцій, що на одних молодих особах такого віку не витягнеш", — зазначив Тимочко.
Він зауважив, що невідомо, чи це змінить хід бойових дій, бо хід подій "переламає зброя". Але варто зменшити кількість способів для ухилення від армії — йдеться про "студентів-переростків" і про обмеження в бронюванні.
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