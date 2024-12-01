У ЗСУ запропонували спосіб скоротити кількість ухилянтів

Працівник ТЦК перевіряє документи у чоловіка. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні існує проблема з військовозобов'язаними, які навчаються в університетах, аби отримати відстрочку від мобілізації. Однак наша країна зараз перебуває в умовах війни, тому необхідно скорочувати способи ухилення від мобілізації.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі Еспресо.

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Надання бронювання та відстрочки

Він прокоментував питання про зниження мобілізаційного віку до 18 років в Україні, яке почали підіймати нещодавно. На думку Тимочка, потрібно максимально скоротити ухилення від військової служби.

За словами командирів, серед поповнення, яке до них приходить, мало чоловіків віком 25-40 років.

"Мова насправді не про 18 річних хлопців, організми яких ще формуються. Як показала практика масштабних військових операцій, що на одних молодих особах такого віку не витягнеш", — зазначив Тимочко.

Він зауважив, що невідомо, чи це змінить хід бойових дій, бо хід подій "переламає зброя". Але варто зменшити кількість способів для ухилення від армії — йдеться про "студентів-переростків" і про обмеження в бронюванні.

Нагадаємо, в Україні у 2025 році відбудуться зміни у вступній кампанії. Вона передбачатиме нові іспити для аспірантів та магістрів.

Крім того, Міноборони представило проєкт реформи ВЛК задля усунення бюрократичних ускладнень та корупційних ризиків.