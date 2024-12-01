В ВСУ предложили способ сократить количество ухилянцев

Работник ТЦК проверяет документы у мужчины. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине существует проблема с военнообязанными, которые учатся в университетах, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Однако наша страна сейчас находится в условиях войны, поэтому необходимо сокращать способы уклонения от мобилизации.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии Еспресо.

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Предоставление бронирования и отсрочки

Он прокомментировал вопрос о снижении мобилизационного возраста до 18 лет в Украине, который начали поднимать недавно. По мнению Тимочка, нужно максимально сократить уклонение от военной службы.

По словам командиров, среди пополнения мужчин, которые поступают к ним, мало мужчин в возрасте 25-40 лет.

"Речь на самом деле не о 18-летних ребятах, организмы которых еще формируются. Как показала практика масштабных военных операций, что на одних молодых лицах такого возраста не вытянешь", — отметил Тимочко.

Он отметил, неизвестно, изменит ли это ход боевых действий, потому что ход событий "переломит оружие". Но стоит уменьшить количество способов для уклонения от армии — речь идет о "студентах-переростках" и об ограничениях в бронировании.

Напомним, в Украине в 2025 году произойдут изменения во вступительной кампании. Она будет предусматривать новые экзамены для аспирантов и магистров.

Кроме того, Минобороны представило проект реформы ВВК для устранения бюрократических осложнений и коррупционных рисков.