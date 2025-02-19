Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Статуси для деяких ветеранів стали цифровими, — Мінветеранів arrow

Статуси для деяких ветеранів стали цифровими, — Мінветеранів

19 лютого 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Як ветеранам з інвалідністю та родичам загиблих отримати цифровий статус
Військовий на колісному кріслі. Фото ілюстративне: 5.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Статуси для ветеранів з інвалідністю та сімей полеглих військовослужбовців стали цифровими. Отримати такий статус можна в найближчому ЦНАП і на порталі "Дія".

Про це у вівторок, 18 лютого, повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України.

Читайте також:

Хто може отримати статус

Оформити статус можуть:

  • люди, які отримали інвалідність унаслідок війни: військовослужбовці та члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), які зазнали поранення, травми чи каліцтва під час захисту України;
  • члени сім’ї загиблого або померлого захисника України: батьки, дружина/чоловік (якщо не одружувалися вдруге), діти, які отримають пенсію у зв’язку зі втратою годувальника.

Подати заяву в ЦНАП без заповнення паперової форми заяви можуть тільки люди, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Нагадаємо, у квітні учасники бойових дій і ветерани можуть отримати державну грошову допомогу за програмою "Ветеранський спорт". Заявку можна подати в "Дії".

Також ми повідомляли, що Кабмін затвердив нові правила загальновійськової підготовки. Інструкторами будуть учасники бойових дій, які від 2014 року боронили Україну та можуть навчити не лише базовим військовим дисциплінам, а й розумінню реальної ситуації на полі бою.

ветерани інвалідність статус Дія учасник бойових дій
Реклама
Реклама
Реклама