Як ветеранам з інвалідністю та родичам загиблих отримати цифровий статус

Військовий на колісному кріслі. Фото ілюстративне: 5.ua

Статуси для ветеранів з інвалідністю та сімей полеглих військовослужбовців стали цифровими. Отримати такий статус можна в найближчому ЦНАП і на порталі "Дія".

Про це у вівторок, 18 лютого, повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України.

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Хто може отримати статус

Оформити статус можуть:

люди, які отримали інвалідність унаслідок війни: військовослужбовці та члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), які зазнали поранення, травми чи каліцтва під час захисту України;

члени сім’ї загиблого або померлого захисника України: батьки, дружина/чоловік (якщо не одружувалися вдруге), діти, які отримають пенсію у зв’язку зі втратою годувальника.

Подати заяву в ЦНАП без заповнення паперової форми заяви можуть тільки люди, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Нагадаємо, у квітні учасники бойових дій і ветерани можуть отримати державну грошову допомогу за програмою "Ветеранський спорт". Заявку можна подати в "Дії".

Також ми повідомляли, що Кабмін затвердив нові правила загальновійськової підготовки. Інструкторами будуть учасники бойових дій, які від 2014 року боронили Україну та можуть навчити не лише базовим військовим дисциплінам, а й розумінню реальної ситуації на полі бою.