Как ветеранам с инвалидностью и родственникам погибших получить цифровой статус

Военный на колесном кресле. Фото иллюстративное: 5.ua

Статусы для ветеранов с инвалидностью и семей павших военнослужащих стали цифровыми. Получить такой статус можно в ближайшем ЦПАУ и на портале "Дія".

Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

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Кто может получить статус

Оформить статус могут:

люди, которые получили инвалидность в результате войны: военнослужащие и члены добровольческих формирований территориальных общин, получившие ранения, травмы или увечья во время защиты Украины;

члены семьи погибшего или умершего защитника Украины: родители, жена/муж (если не женились во второй раз), дети, которые получат пенсию в связи с потерей кормильца.

Подать заявление в ЦПАУ без заполнения бумажной формы заявления могут только люди, которые имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Напомним, в апреле участники боевых действий и ветераны могут получить государственную денежную помощь по программе "Ветеранский спорт". Заявку можно подать в "Дії".

Также мы сообщали, что Кабмин утвердил новые правила общевойсковой подготовки. Инструкторами будут участники боевых действий, которые с 2014 года защищали Украину и могут научить не только базовым военным дисциплинам, но и пониманию реальной ситуации на поле боя.