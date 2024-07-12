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Статус УБД можна буде оформити через Дію

12 липня 2024 20:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оформлення статусу УБД на порталі Дія — Мінцифри анонсувало нову послугу
Посвідчення учасника бойових дій. Фото: Міністерство у справах ветеранів України
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Оформити статус УБД можна буде на порталі "Дія". Уряд ухвалив відповідну постанову. У Міністерстві цифрової трансформації обіцяють, що зробити це можна буде "за кілька кліків". 

Про це повідомили в Мінцифри у п'ятницю, 12 липня. 

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Допис Мінцифри. Фото: скриншот

Оформлення УБД в "Дії"

Скоро українські захисники та захисниці зможуть оформити статус учасника бойових дій на порталі "Дія".

"Зараз, щоб подати документи на статус УБД, треба звертатися або до спеціальної комісії, або до військової частини. Скоро це все можна буде зробити через портал Дія в кілька кліків. Це спростить життя нашим захисникам і зменшить навантаження на військові частини", — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також подати заяву про отримання статусу учасника бойових дій офлайн можна буде в будь-якому ЦНАПі незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Нагадаємо, у "Дії" з'явиться сервіс "Шлюб онлайн", який дасть можливість одружитися всього за кілька кліків. Аналогів такої розробки нема в жодній країні. Окрім нього, було анонсовано появу ще кількох сервісів.

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про початок бета-тестування електронного бронювання в застосунку "Дія". За словами міністра, воно триватиме кілька тижнів.

У Мінцифри анонсували новий сервіс для родин полонених: рідні полонених отримуватимуть у "Дії" сповіщення від Координаційного штабу. Мета впровадження нового сервісу — захист від шахрайства, спаму та викрадення особистих даних. 

Михайло Федоров війна Мінцифри ветерани адміністративні послуги Дія учасник бойових дій війна в Україні УБД військовослужбовці

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