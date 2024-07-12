Оформление статуса УБД на портале Дія — Минцифры анонсировало новую услугу

Удостоверение участника боевых действий. Фото: Министерство по делам ветеранов Украины

Оформить статус УБД можно будет на портале "Дія". Правительство приняло соответствующее постановление. В Министерстве цифровой трансформации обещают, что сделать это можно будет "за несколько кликов".

Об этом сообщили в Минцифре в пятницу, 12 июля.

Читайте также:

Публикация Минцифры. Фото: скриншот

Оформление УБД в "Дії"

Скоро украинские защитники и защитницы смогут оформить статус участника боевых действий на портале "Дія".

"Сейчас, чтобы подать документы на статус УБД, надо обращаться или в специальную комиссию, или в воинскую часть. Скоро это все можно будет сделать через портал Дія в несколько кликов. Это упростит жизнь нашим защитникам и уменьшит нагрузку на воинские части", — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также подать заявление о получении статуса участника боевых действий офлайн можно будет в любом ЦНАПе независимо от зарегистрированного места жительства.

Напомним, в "Дії" появится сервис "Брак онлайн", который даст возможность жениться всего за несколько кликов. Аналогов такой разработки нет ни в одной стране. Кроме него, было анонсировано еще несколько сервисов.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о начале бета-тестирования электронного бронирования в приложении "Дія". По словам министра, оно продлится несколько недель.

В Минцифре анонсировали новый сервис для семей пленных: родные пленных будут получать в "Дії" уведомления от Координационного штаба. Цель внедрения нового сервиса — защита от мошенничества, спама и похищения личных данных.