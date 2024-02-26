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Стало известно, когда Рада начнет рассматривать правки к законопроекту о мобилизации

26 февраля 2024 15:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стало известно, когда Рада начнет рассматривать правки к законопроекту о мобилизации
Заседание Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: rada.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Народные депутаты подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что с 27 февраля документ будет рассматриваться Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. А уже 6 марта правки будут рассматриваться нардепами в Раде.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram в понедельник, 26 февраля.

Верховная Рада приступит к рассмотрению законопроекта о мобилизации 6 марта

Железняк отметил, что до сих пор в Раде продолжается свод правок в законопроекте о мобилизации №10449.

По предварительной информации, 27 февраля приступит к работе над законопроектом оборонный комитет ВР. В общей сложности было подано 4195 правок. Во вторник документ начнут готовить к голосованию во втором чтении.

"Если все будет продвигаться хорошо, то тогда уже с 6 марта законопроект начнут рассматривать в Раде. Так как поправок много, то этот процесс в зале может затянуться на пару дней", — указал Железняк.

Скриншот сообщения Железняка
Скриншот поста Железняка

Напомним, нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не давил на парламент о принятии законопроекта о мобилизации. По словам народного избранника, голосование состоится, когда будет проведена работа над правками.

Сам глава государства подчеркнул, что нардепы должны рассмотреть все правки и прийти к общему решению, чтобы нормировать мобилизационные процессы в Украине.

Ярослав Железняк
война
закон
Украина
голосование
мобилизация
законопроект
народные депутаты

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