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Стало известно, получат ли украинские журналисты отсрочку от мобилизации

1 марта 2024 21:04
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Бронь от мобилизации — освободят ли украинских журналистов от службы в ВСУ
Фотограф Сергей Нужненко, Буча, 2022 год. Фото: Стас Юрченко, Ґрати
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Украинские народные депутаты все еще работают над новым законопроектом касательно изменений в процессы мобилизации. Теперь им нужно проанализировать тысячи внесенных поправок. Впрочем, известно, что данный документ в частности будет регулировать вопрос о бронировании от призыва на военную службу.

Планируют ли власти предоставлять отсрочку работникам медийной сферы, рассказал Председатель Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью NV.

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Бронь от мобилизации — освободят ли украинских журналистов от службы в ВСУ
Председатель Комитета ВРУ по свободе слова Ярослав Юрчишин. Фото: censor.net

Так, по его словам, парламент не планирует предоставлять возможность бронирования работникам СМИ.

Он объяснил это на примере страны-агрессорки россии, где работники федеральных медиа забронированы и не подлежат призыву. По его словам, российские журналисты по сути находятся на "информационном фронте", ведь кремль рассматривает медиа, как одну из частей пропагандистского механизма.

А вот в Украине ситуация другая и более сложная, и связана со следующими факторами:

  • нет такого уровня взаимозаменяемости, как в россии;
  • физически не хватает "человеческого актива".

Ярослав Юрчишин считает бронирование журналистов более наивным сценарием, чем реалистичным.

Стоит отметить, что в Украине многие журналисты мобилизованы в ряды ВСУ, среди них есть и добровольцы. Представители СМИ довольно часто занимают именно боевые должности. К сожалению, десятки медийщиков погибли, кто-то на фронте, а кто-то освещая события в самых горячих точках страны.

Между тем, стоит добавить, что позже в эфире национального телемарафона Ярослав Юрчишин заявил, что парламентский комитет по свободе слова готовит изменения в закон о страховании, которые позволят страховать журналистов, работающих в зоне боевых действий.

"Мы в сотрудничестве с Национальным банком по запросу нашего общественного вещателя нарабатываем изменения в закон о страховании, которые создадут возможности для страховых компаний заходить в эту тематику... чтобы журналисты получали защищенность", — сказал Юрчишин.

Ранее мы сообщали, что некоторым предприятиям разрешили бронировать более 50% мужчин.

Напомним, мы писали, что НБУ изменил правила бронирования военнообязанных для банков.

Также мы информировали, что украинские власти рассматривают два варианта экономического бронирования.

война
журналисты
мобилизация
законопроект
бронирование
военнообязанные

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