Справедлива мобілізація — експерт розповів, чому держава має співпрацювати з бізнесом

Мобілізовані новобранці ЗСУ. Фото ілюстративне: portal.lviv.ua

Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Забловський заявив, що заради проведення справедливої та оптимальної моделі мобілізації, українському уряду варто співпрацювати з бізнесом.

Про це він розповів в коментарі "РБК-Україна" в понеділок, 26 лютого.

Експерт назвав умови для здійснення справедливої мобілізації

За його словами, зараз немає конкретики в тому, як це працюватиме, крім окремих заяв урядовців.

"Ви знаєте підхід Наталухи з його квазіподатком. Непублічно від деяких бізнес-асоціацій надходили заяви, що у такому вигляді це не зовсім прийнятна модель. Але знову-таки питання залишається — чи це додаткова буде опція з точки зору можливості розширення бронювання, чи це буде просто заміна бронювання?" — пояснив він.

Урядовець зауважив, що також немає рішення про фінансування додатково мобілізованих бійців. Проте будь-яке ухвалене рішення, має проводитись після обговорення з бізнесом.

"Зараз йдуть спроби зондування ґрунту, щоб зрозуміти, куди рухатися. Зараз у Верховній Раді зосередилися на економічному секторі — щоб обрахувати, яка кількість людей має бути заброньована для того, щоб забезпечити необхідну кількість мобілізованих. Але це дуже складні речі. І без економічного розрахунку, без розуміння, яким чином це буде відбуватися, це буде дуже важко. Тому я підкреслюю: такі майнові моделі або інший ценз, який може бути запроваджений, має бути обговорений з бізнесом, для розуміння чітких правил", — сказав Забловський.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Железняк заявив, що з 27 лютого новий законопроєкт про мобілізацію розглядатиме Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

А народний депутат від політсили "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що за документ відповідальні як всі нардепи парламенту, так і особисто президент.