Справедливая мобилизация — эксперт рассказал, почему государство должно сотрудничать с бизнесом
Руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский заявил, что ради проведения справедливой и оптимальной модели мобилизации, украинскому правительству следует сотрудничать с бизнесом.
Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина" в понедельник, 26 февраля.
Эксперт назвал условия для осуществления справедливой мобилизации
По его словам, сейчас нет конкретики в том, как это будет работать, кроме отдельных заявлений чиновников.
"Вы знаете подход Наталухи с его квазиналогом. Не публично от некоторых бизнес-ассоциаций поступали заявления, что в таком виде это не совсем приемлемая модель. Но опять-таки вопрос остается — дополнительная ли будет опция с точки зрения возможности расширения бронирования, или это будет просто замена бронирования?" — объяснил он.
Чиновник отметил, что также нет решения о финансировании дополнительно мобилизованных бойцов. Однако любое принятое решение должно проводиться после обсуждения с бизнесом.
"Сейчас идут попытки зондирования почвы, чтобы понять, куда двигаться. Сейчас в Верховной Раде сосредоточились на экономическом секторе — чтобы вычислить, какое количество людей должно быть забронировано для того, чтобы обеспечить необходимое количество мобилизованных. Но это очень сложные вещи. И без экономического расчета, без понимания, каким образом это будет происходить, это будет очень тяжело. Поэтому я подчеркиваю: такие имущественные модели или другой ценз, который может быть введен, должен быть обсужден с бизнесом для понимания четких правил", — сказал Забловский.
Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что с 27 февраля новый законопроект о мобилизации будет рассматривать Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Народный депутат от политсилы "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что за документ ответственны как все нардепы парламента, так и лично президент.
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