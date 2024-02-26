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Справедливая мобилизация — эксперт рассказал, почему государство должно сотрудничать с бизнесом

26 февраля 2024 17:56
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Справедливая мобилизация — эксперт рассказал, почему государство должно сотрудничать с бизнесом
Мобилизированные новобранцы ВСУ. Фото иллюстративное: portal.lviv.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский заявил, что ради проведения справедливой и оптимальной модели мобилизации, украинскому правительству следует сотрудничать с бизнесом.

Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина" в понедельник, 26 февраля.

Эксперт назвал условия для осуществления справедливой мобилизации

По его словам, сейчас нет конкретики в том, как это будет работать, кроме отдельных заявлений чиновников.

"Вы знаете подход Наталухи с его квазиналогом. Не публично от некоторых бизнес-ассоциаций поступали заявления, что в таком виде это не совсем приемлемая модель. Но опять-таки вопрос остается — дополнительная ли будет опция с точки зрения возможности расширения бронирования, или это будет просто замена бронирования?" — объяснил он.

Чиновник отметил, что также нет решения о финансировании дополнительно мобилизованных бойцов. Однако любое принятое решение должно проводиться после обсуждения с бизнесом.

"Сейчас идут попытки зондирования почвы, чтобы понять, куда двигаться. Сейчас в Верховной Раде сосредоточились на экономическом секторе  чтобы вычислить, какое количество людей должно быть забронировано для того, чтобы обеспечить необходимое количество мобилизованных. Но это очень сложные вещи. И без экономического расчета, без понимания, каким образом это будет происходить, это будет очень тяжело. Поэтому я подчеркиваю: такие имущественные модели или другой ценз, который может быть введен, должен быть обсужден с бизнесом для понимания четких правил", — сказал Забловский.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что с 27 февраля новый законопроект о мобилизации будет рассматривать Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Народный депутат от политсилы "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что за документ ответственны как все нардепы парламента, так и лично президент.

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