Суд позбавив волі дезертира, який привласнив собі кошти військової частини

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Adobe Stock

У Дніпрі судили військовослужбовця, який привласнив собі гроші військової частини і дезертирував. За це він отримав покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2024 року військовослужбовцю мали нарахувати 25 тисяч гривень як допомогу на оздоровлення. Втім, через працівників військової частини, на його рахунок помилково надійшло понад 2 мільйони 400 тисяч гривень точніше, на 2 млн 417 тисяч більше, ніж передбачалося.

Отримавши несподіване поповнення, солдат не став повідомляти про інцидент і не повернув кошти. Більше того — вже за кілька днів він самовільно залишив місце служби в зоні проведення бойових дій на Донеччині. Затримати військового вдалося лише через два місяці.

Під час судового розгляду чоловік визнав провину, розкаявся та повідомив, що вже повернув військовій частині 1,5 мільйона гривень - ту частину суми, яку не встиг витратити.

Рішення суду

Соборний районний суд Дніпра, розглянувши обставини справи, виніс вирок: за сукупністю вчинених злочинів військовослужбовець отримав 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Запоріжжі судили старшого сержанта, який у 2022 році здійснив СЗЧ і понад півтора року не повертався на службу.

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