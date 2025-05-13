Суд лишил свободы дезертира, который присвоил себе средства воинской части

Судейский молоток. Иллюстративное фото: Adobe Stock

В Днепре судили военнослужащего, который присвоил себе деньги воинской части и дезертировал. За это он получил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года военнослужащему должны были начислить 25 тысяч гривен в качестве помощи на оздоровление. Впрочем, из-за работников воинской части, на его счет ошибочно поступило более 2 миллионов 400 тысяч гривен точнее, на 2 млн 417 тысяч больше, чем предполагалось.

Получив неожиданное пополнение, солдат не стал сообщать об инциденте и не вернул средства. Более того — уже через несколько дней он самовольно покинул место службы в зоне проведения боевых действий в Донецкой области. Задержать военного удалось только через два месяца.

Во время судебного разбирательства мужчина признал вину, раскаялся и сообщил, что уже вернул воинской части 1,5 миллиона гривен — ту часть суммы, которую не успел потратить.

Решение суда

Соборный районный суд Днепра, рассмотрев обстоятельства дела, вынес приговор: по совокупности совершенных преступлений военнослужащий получил 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали, что в Запорожье судили старшего сержанта, который в 2022 году совершил СОЧ и более полутора лет не возвращался на службу.

Также мы сообщали, что во Львове судили бывшего руководителя отделения Приватбанка, который за взятку в размере 13 тысяч долларов обещал способствовать получению отсрочки от мобилизации путем подделки документов.