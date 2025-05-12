Військовий пішов у СЗЧ і не повернувся — як його покарав суд

Військовий. Фото ілюстративне: trkmart.tv

Старший сержант, який служив за мобілізацією, у 2022 році покинув службу та не повертався до неї впродовж півтора року. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Відповідне рішення Шевченківський районний суд міста Запоріжжя ухвалив у понеділок, 6 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант у жовтні 2022 року пішов у відпустку, а від 31 листопада того ж року перебував на лікуванні в тернопільському медцентрі соціально-небезпечних захворювань. Після цього на службу він не повернувся. У квітні 2024 року порушника затримали.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та заявив, що готовий повернутися на службу. Чоловік пояснив, що під час відпустки вдома зловживав алкогольними напоями, після чого проходив лікування. На службу він вирішив не повертатися, оскільки "побачив, що місто живе звичайним життя, незважаючи на воєнний стан".

Суд визнав фігуранта винним у СЗЧ (частина п'ята статті 407 Кримінального кодексу України). За вчинене він має провести п'ять років у в'язниці, однак вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, військовий з Одещини також самовільно залишив військову частину. Його засудили до року службового обмеження.

Також ми повідомляли, що житель Кропивницького пред'явив ТЦК фальшивий військовий квиток. За це його оштрафували.