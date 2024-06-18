Військовий ТЦК, який роздає повістки, розповів, як його сприймають люди

Навчання українських військовослужбовців. Фото ілюстративне: 43 окрема механізована бригада

Деякі військові Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП, які вручали військовозобов'язаним повістки, носили в кишені свої довідки про бойові поранення. Щоб показувати їх чоловікам, які кажуть, що працівники військкоматів тільки повістки виписують, сидять у теплих кабінетах і справжньої війни не бачили.

Про свій досвід вручення повісток українцям розповів один з військовослужбовців Полтавського об'єднаного міського ТЦК Анатолій Чумак.

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Називають людоловами та криють матом

На початку повномасштабного вторгнення Анатолій Чумак пішов добровольцем в один з підрозділів полтавської тероборони. Восени 2022-го вже воював у Харківській області, а потім — "на нулі" у Донецькій. Там чоловік був поранений.

За станом здоров'я у лютому 2024 року Анатолія Чумака перевели до Полтавського ТЦК та СП. У роті охорони старший солдат виконував заходи оповіщення — перевіряв документи у жителів міста і, звісно, вручав повістки. Не раз чув на свою адресу, який він поганий, що всі тцкашники — людолови, та інші неприємні, м'яко кажучи, вирази.

"У нас хлопці носили з собою рентгенівські знімки та виписку з лікарні про те, що поранені. Щоб довести громадянам, що людина під два метри зросту і 100 кг ваги не втекла з фронту, а вже не має двох ребер і третини легені. І не може виконувати бойові завдання — навіть легке фізичне навантаження, бо задихається", — пояснює військовий.

Служити доведеться всім

Військовий запевняє: всіх мобілізованих обов'язково відправляють до навчальних центрів, а не одразу у зону бойових дій. Людей готують два місяці, іноді — більше.

"Враховується кожна спеціальність, на яку людина готова. Посад в армії величезна кількість, і кожен потрібен. Людей забезпечують матеріально: якщо на початку війни ми йшли в кросівках і спортивних штанах, то зараз це якісна форма, взуття, засоби захисту. Хочу вкотре нагадати: служити доведеться усім", — підкреслює Анатолій Чумак.

Нагадаємо, виконуючий обов’язки міністра аграрної політики України Тарас Висоцький заявив, що працівникам аграрної галузі буде надано бронювання від мобілізації на один рік.

Раніше ми повідомляли, що 17 червня у Львові виник конфлікт між працівниками ТЦК та перехожим, який відмовився показувати документи.