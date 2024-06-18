Раздающий повестки военный ТЦК рассказал, как его воспринимают люди

Учения украинских военнослужащих. Фото иллюстративное: 43 отдельная механизированная бригада

Некоторые военные Полтавского объединенного городского ТЦК и СП, вручавшие военнообязанным повестки, носили с собой справки о боевых ранениях. Чтобы показывать их мужчинам, которые говорят, что работники военкоматов только выписывают повестки, сидят в теплых кабинетах и настоящей войны не видели.

О своем опыте вручения повесток украинцам рассказал один из военнослужащих Полтавского объединенного городского ТЦК Анатолий Чумак.

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Называют людоловами и кроют матом

В начале полномасштабного вторжения Анатолий Чумак ушел добровольцем в одно из подразделений полтавской терробороны. Осенью 2022-го уже воевал в Харьковской области, а затем — "на нуле" в Донецкой. Там мужчина был ранен.

По состоянию здоровья в феврале 2024 года Анатолия Чумака перевели в Полтавский ТЦК и СП. В составе роты охраны старший солдат проводил оповещение военнообязанных — проверял документы у жителей города и, конечно, вручал повестки. Не раз слышал в свой адрес, какой он плохой, что все тцкашники — людоловы, и другие неприятные, мягко говоря, выражения.

"У нас ребята носили с собой рентгеновские снимки и выписку из больницы о том, что ранены. Чтобы доказать гражданам, что человек под два метра роста и 100 кг веса не сбежал с фронта, а у него уже нет двух ребер и трети легкого. И он не может выполнять боевые задачи — даже легкую физическую нагрузку, потому что задыхается", — объясняет военный.

Служить придется всем

Военный уверяет: всех мобилизованных обязательно отправляют в учебные центры, а не сразу в зону боевых действий. Людей готовят два месяца, иногда -- больше.

"Учитывается каждая специальность, на которую человек готов. Должностей в армии огромное количество, и каждый нужен. Людей обеспечивают материально: если в начале войны мы шли в кроссовках и спортивных штанах, то сейчас это качественная форма, обувь, средства защиты. Хочу еще раз напомнить: служить придется всем", — заявил Анатолий Чумак.

Напомним, исполняющий обязанности министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что работникам аграрной отрасли будет предоставлено бронирование от мобилизации на один год.

Ранее мы писали, что 17 июня во Львове возник конфликт между работниками ТЦК и прохожим, который отказался показывать военным документы.