Скільки військових повернулися до служби після самовільного залишення частини

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

З моменту набрання чинності змін до законодавства про самовільне залишення частини з клопотаннями активно звертаються військовослужбовці. Йдеться про чотири тисячі бійців.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону у Telegram у понеділок, 2 грудня.

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"З моменту набрання чинності вказаним законом з відповідними клопотаннями вже звернулися майже 4 тис. військовослужбовців, половина з них судами задоволена та військовослужбовці повернулися до виконання свого конституційного обов’язку. Решта клопотань перебувають на розгляді в судах", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що військовослужбовці, які добровільно повернуться до служби до 1 січня 2025 року, зможуть відновити всі пільги та соціальні гарантії, а також уникнути кримінальної відповідальності.

Допис Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Фото: скриншот

Допис Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Фото: скриншот

Нагадаємо, радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян роз'яснила, що буде з військовими-дезертирами та тими, хто самовільно залишив частину, якщо вони повернуться на службу до 2025 року.

Також у жовтні правоохоронці затримали військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив службу і публічно повідомив про це. Відомо, що суд продовжив йому тримання під вартою до 15 січня 2025 року.