Сколько военных вернулись к службе после самовольного оставления части

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

С момента вступления в силу изменений в законодательство о самовольном оставлении части с ходатайствами активно обращаются военнослужащие. Речь идет о четырех тысячах бойцов.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона в Telegram в понедельник, 2 декабря.

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"С момента вступления в силу указанного закона с соответствующими ходатайствами уже обратились почти 4 тыс. военнослужащих, половина из них судами удовлетворена и военнослужащие вернулись к выполнению своего конституционного долга. Остальные ходатайства находятся на рассмотрении в судах", — говорится в сообщении.

Известно, что военнослужащие, которые добровольно вернутся к службе до 1 января 2025 года, смогут восстановить все льготы и социальные гарантии, а также избежать уголовной ответственности.

Пост Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. Фото: скриншот

Пост Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. Фото: скриншот

Напомним, советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян разъяснила, что будет с военными-дезертирами и теми, кто самовольно оставил часть, если они вернутся на службу до 2025 года.

Также в октябре правоохранители задержали военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, который самовольно покинул службу и публично сообщил об этом. Известно, что суд продлил ему содержание под стражей до 15 января 2025 года.