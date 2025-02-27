Скільки військовозобов'язаних українців мають повторно пройти ВЛК

Проходження ВЛК. Фото: Depositphotos

До 5 червня 2025 року військовозобов’язані, які були визнані "обмежено придатними", мають пройти повторний медогляд. У Генштабі ЗСУ назвали кількість українців, які мають повторно пройти військово-лікарські комісії (ВЛК).

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Скільки військовозобов’язаних мають повторно пройти ВЛК

У четвер, 27 лютого, у Генштабі ЗСУ повідомили, що на сьогодні, відповідно до даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, понад 1,5 мільйона українців мають повторно пройти медичне обстеження.

Нагадаємо, що 12 лютого цього року Верховною Радою України було прийнято закон щодо продовження терміну проведення повторного медичного огляду для громадян України, які були визнані "обмежено придатними до військової служби" до 5 червня 2025 року.

Законом встановлено обов’язок громадян України самостійно звернутися до територіальних центрів комплектування або відповідних уповноважених органів з метою отримання направлення для проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, це можна зробити також через електронний кабінет призовника або мобільний додаток "Резерв+".



Допис Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в Україні реформують ВЛК. Зміни будуть відбуватись у два етапи: перший — до 28 лютого, другий — до осені 2025 року.

Крім того, глава Міноборони Рустем Умєров нещодавно призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.