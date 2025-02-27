Сколько военнообязанных украинцев должны повторно пройти ВВК

Прохождение ВВК. Фото: Depositphotos

До 5 июня 2025 года военнообязанные, которые были признаны "ограниченно годными", должны пройти повторный медосмотр. В Генштабе ВСУ назвали количество украинцев, которые должны повторно пройти военно-врачебные комиссии (ВВК).

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ.

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В четверг, 27 февраля, в Генштабе ВСУ сообщили, что на сегодня, согласно данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, более 1,5 миллиона украинцев должны повторно пройти медицинское обследование.

Напомним, что 12 февраля этого года Верховной Радой Украины был принят закон о продлении срока проведения повторного медицинского осмотра для граждан Украины, которые были признаны "ограниченно годными к военной службе" до 5 июня 2025 года.

Законом установлена обязанность граждан Украины самостоятельно обратиться в территориальные центры комплектования или соответствующие уполномоченные органы с целью получения направления для прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, это можно сделать также через электронный кабинет призывника или мобильное приложение "Резерв+".



Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, что недавно министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в Украине реформируют ВВК. Изменения будут происходить в два этапа: первый — до 28 февраля, второй — до осени 2025 года.

Кроме того, глава Минобороны Рустем Умеров недавно назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.