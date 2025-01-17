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Скільки правоохоронців перебувають на фронті — дані Нацполіції

17 січня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Нацполіції повідомили кількість правоохоронців, які захищають Україну на фронті
Голова Нацполіції Іван Вигівський. Фото: facebook.com/UA.National.Police
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На лінії фронті зараз перебувають близько десяти тисяч співробітників Національної поліції України. Йдеться про представників штурмової бригади "Лють", стрілецького підрозділу КОРД, загону "Хижак" і регіональних стрілецьких батальйонів головних управлінь поліції.

Про це в четвер, 16 січня, в інтерв'ю Українським новинам повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

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За словами Вигівського, втрати є щодня, тому представники поліції воюють забезпечують публічний порядок, евакуюють людей, надають допомогу й готові до викликів, які можуть виникнути в разі відключень електроенергії.

Також він додав, що штат Нацполіції від початку повномасштабного вторгнення не змінювався. Інформація про нібито 400 тисяч поліцейських, яка поширювалася в контексті мобілізації, не відповідає дійсності.

"Насправді в нас близько ста тисяч атестованих поліцейських. Із них чоловіків мобілізаційного віку, від 25 до 60 років, 67 тисяч", — зазначив голова Нацполіції.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація. За даними видання Texty, мобілізувати можна близько п'яти мільйонів чоловіків. Станом на 2024 рік 812 тисяч громадян призовного віку перебували за кордоном, а ще мільйон — мали інвалідність.

Раніше народний депутат Федір Веніславський повідомив, коли в Україні можуть запровадити демобілізацію. На його думку, масове звільнення військовослужбовців зі служби навряд чи буде навіть протягом найближчих трьох місяців.

поліція Іван Вигівський мобілізація війна в Україні фронт Нацполіція

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