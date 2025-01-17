В Нацполиции сообщили количество правоохранителей, которые защищают Украину на фронте

Глава Нацполиции Иван Выговский. Фото: facebook.com/UA.National.Police

На линии фронте сейчас находятся около десяти тысяч сотрудников Национальной полиции Украины. Речь идет о представителях штурмовой бригады "Лють", стрелкового подразделения КОРД, отряда "Хижак" и региональных стрелковых батальонов главных управлений полиции.

Об этом в четверг, 16 января, в интервью Украинским новостям сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

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По словам Выговского, потери есть каждый день, поэтому представители полиции воюют обеспечивают публичный порядок, эвакуируют людей, оказывают помощь и готовы к вызовам, которые могут возникнуть в случае отключений электроэнергии.

Также он добавил, что штат Нацполиции с начала полномасштабного вторжения не менялся. Информация о якобы 400 тысячах полицейских, которая распространялась в контексте мобилизации, не соответствует действительности.

"На самом деле у нас около ста тысяч аттестованных полицейских. Из них мужчин мобилизационного возраста, от 25 до 60 лет, 67 тысяч", — отметил глава Нацполиции.

Напомним, в Украине продолжается общая мобилизация. По данным издания Texty, мобилизовать можно около пяти миллионов мужчин. По состоянию на 2024 год 812 тысяч граждан призывного возраста находились за границей, а еще миллион — имели инвалидность.

Ранее народный депутат Федор Вениславский сообщил, когда в Украине могут ввести демобилизацию. По его мнению, массовое увольнение военнослужащих со службы вряд ли будет даже в течение ближайших трех месяцев.