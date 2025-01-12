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Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

12 січня 2025 10:39
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мобілізаційний резерв — скільки чоловіків в Україні ще можуть мобілізувати
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Наразі в Україні триває загальна мобілізація. Призвати до війська можуть чоловіків, віком від 25 до 60 років, які не мають відстрочки чи бронювання та придатні до служби. Розповідаємо, скільки ж чоловіків призовного віку є в Україні.

Про кількість мобілізаційного ресурсу в Україні станом на початок 2024 року повідомило видання Texty.

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Скільки чоловіків підлягають мобілізації

Як зазначає видання, в Україні можна мобілізувати приблизно 5 мільйонів чоловіків. До початку повномасштабного вторгнення в країні проживало менш як 10,5 млн чоловіків призовного віку — від 18 до 59 років. Однак такі дані не точні, а лише орієнтовні. Це пов'язано з тим, що останній перепис українців проводили ще у 2001 році. Крім того, в це число не входили мешканці тимчасово окупованих територій.

Поки що даних за 2025 рік немає, однак у 2024 році за кордоном перебуває понад 812 тис. чоловіків-українців. Ще понад 1 млн чоловіків призовного віку мають інвалідність. Крім того, як зазначає видання: 

  • 125 тис. — доглядальники;
  • 123 тис. — багатодітні батьки.

Не можуть мобілізувати й заброньованих осіб. Їх, як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, близько 900-950 тис. людей. Крім того, під мобілізаційний резерв також не підпадають близько 107 тис. чоловіків з освітньої сфери. Дехто з них просто досяг пенсійного віку, решта ж може належати до інших категорій осіб, звільнених від мобілізації.

Через окупацію територій України близько 570 тис. чоловіків не можуть бути мобілізованими. Також частина із засуджених не може долучитись до армії. Йдеться про приблизно 26,6 тис. чоловіків.

Разом з тим, як зазначило видання The Financial Times, в Україні станом на кінець 2024 року мобілізаційний резерв становив 3,7 млн людей. Загальна кількість чоловіків віком від 25 до 60 років становила 11,1 млн:

  • 1,2 млн — долучились до війська;
  • 1,5 млн — непридатні до військової служби;
  • 600 тис. — заброньовані;
  • 2,9 млн — проживають на тимчасово окупованих територіях;
  • 1,3 млн — виїхали за кордон.
  • 3,7 млн — чоловіки, яких можна мобілізувати.
Скільки чоловіків в Україні можна мобілізувати
Мобілізаційний резерв в Україні. Фото: The Financial Times

Зараз в Україні можуть мобілізувати чоловіків віком від 25 років, тому до мобілізаційного резерву України також можна віднести:

  • чоловіки віком від 25 до 26 років — 413 тис.;
  • чоловіки віком від 18 до 24 років — близько 1,68 млн (якщо мобілізаційний вік зменшать до 18 років).

Нагадаємо, колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба не виключає зниження мобілізаційного віку в Україні. Він переконаний, що такий процес не буде настільки драматичним, як це звучить.

Військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов зазначає, що для того, аби вивести рекрутинг в Україні на такий рівень, коли мобілізація потрібна буде лише в крайньому випадку, необхідно підвищити заробітні плати військовим. Також слід збільшити тривалість відпусток.

ЗСУ армія мобілізація війна в Україні військовозобов'язані військовослужбовці

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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