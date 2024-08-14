Скільки українців вже забронювали від мобілізації

Працівник на критичному підприємстві. Ілюстративне фото: МінПром

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що в застосунку "Дія" від мобілізації забронювали вже близько 160 тисяч людей. Це громадяни, які працюють на критично важливих підприємствах і тих, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони.

Про це пише пресслужба Мінекономіки у середу, 14 серпня.

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За словами Свириденко, загальна кількість заброньованих в Україні становить 770 тисяч осіб.

"Бізнес продовжує активно бронювати своїх працівників завдяки порталу ''Дія''. Станом на 14 серпня через ''Дію'' вже забронювали близько 160 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони", — сказала вона.

Як відомо, цей процес відбувається автоматично, що дозволяє скоротити час подачі документів бізнесом та час очікування отримання результатів.

За даними Мінекономіки, найбільш активно бронюють працівників із Київської, Дніпропетровської та Львівської областей:

Київська область — 55 тисяч;

Дніпропетровська область — 16,6 тисяч;

Львівська область — 13,7 тисяч;

Харківська область — 9,7 тисяч;

Одеська область — 7,7 тисяч.

З алгоритмом бронювання та алгоритмом визначення підприємства критично важливим можна ознайомитися за посиланням.