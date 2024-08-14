Сколько украинцев уже забронировали от мобилизации

Работник на критическом предприятии. Иллюстративное фото: МинПром

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в приложении "Дія" от мобилизации забронировали уже около 160 тысяч человек. Это граждане, которые работают на критически важных предприятиях и работают на нужды Сил безопасности и обороны.

Об этом пишет пресс-служба Минэкономики в среду, 14 августа.

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По словам Свириденко, общее количество забронированных в Украине составляет 770 тысяч человек.

"Бизнес продолжает активно бронировать своих работников благодаря порталу ''Дія''. По состоянию на 14 августа через ''Дію'' уже забронировали около 160 тысяч сотрудников критически важных предприятий и тех предприятий, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны", — сказала она.

Как известно, этот процесс проходит автоматически, что позволяет сократить время подачи документов бизнесом и время ожидания получения результатов.

По данным Минэкономики, наиболее активно бронируют работников из Киевской, Днепропетровской и Львовской областей:

Киевская область — 55 тысяч;

Днепропетровская область — 16,6 тысячи;

Львовская область — 13,7 тысячи;

Харьковская область — 9,7 тысячи;

Одесская область — 7,7 тысячи.

С алгоритмом бронирования и алгоритмом определения предприятия критически важным можно ознакомиться по ссылке.