Сколько украинцев уже забронировали от мобилизации

Сколько работников предприятий забронировали в Дії — в Минэкономики назвали цифры
Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в приложении "Дія" от мобилизации забронировали уже около 160 тысяч человек. Это граждане, которые работают на критически важных предприятиях и работают на нужды Сил безопасности и обороны.
Об этом пишет пресс-служба Минэкономики в среду, 14 августа.
Бронирование от мобилизации в Украине
По словам Свириденко, общее количество забронированных в Украине составляет 770 тысяч человек.
"Бизнес продолжает активно бронировать своих работников благодаря порталу ''Дія''. По состоянию на 14 августа через ''Дію'' уже забронировали около 160 тысяч сотрудников критически важных предприятий и тех предприятий, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны", — сказала она.
Как известно, этот процесс проходит автоматически, что позволяет сократить время подачи документов бизнесом и время ожидания получения результатов.
По данным Минэкономики, наиболее активно бронируют работников из Киевской, Днепропетровской и Львовской областей:
- Киевская область — 55 тысяч;
- Днепропетровская область — 16,6 тысячи;
- Львовская область — 13,7 тысячи;
- Харьковская область — 9,7 тысячи;
- Одесская область — 7,7 тысячи.
С алгоритмом бронирования и алгоритмом определения предприятия критически важным можно ознакомиться по ссылке.
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