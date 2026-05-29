Сирський заявив про нові підходи до Middle Strike на фронті

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до бойових бригад у Донецькій області. За його словами, Слов'янсько-Краматорська агломерація залишається одним із найскладніших напрямків фронту, де російські війська продовжують спроби прориву української оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву генерала.

Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту на Донеччині

За словами головнокомандувача, основні зусилля противник зосереджує на спробах вийти за межі Покровської агломерації. Російські війська продовжують застосовувати тактику малих піхотних груп та просочування поодиноких військових між позиціями.

"Ворог і надалі робить ставку на малі піхотні групи, застосовує тактику просочування поодиноких військовослужбовців та їх накопичення у міжпозиційному просторі. Однак, попри всі намагання, російським загарбникам не вдається досягти намічених Москвою цілей", — наголосив Сирський.

Водночас головнокомандувач заявив, що українські сили мають можливості для посилення власних активних дій на окремих ділянках фронту. За його словами, Сили оборони завдають росіянам значних втрат у живій силі та техніці.

Олександр Сирський відвідав Донеччину. Фото: Генштаб ЗСУ

Сирський також повідомив, що на фронті вже дають результат нові підходи до Middle Strike. Йдеться про створення об'єднаних центрів, покращення взаємодії між підрозділами та розгортання додаткових сил у корпусах.

"Сили оборони України нищать ворожу логістику, більшу кількість особового складу та техніки росіян, їхні пункти управління, місця запуску БпЛА та перебування ворожих операторів, системи ППО, РЕБ і РЕР", — зазначив головнокомандувач.

Під час поїздки Сирський провів наради з керівниками органів військового управління та командирами підрозділів. Сторони обговорили питання організації оборони, активних дій українських військ, а також підвищення ефективності вогневого ураження за допомогою БпЛА та артилерії.

Окремо головнокомандувач повідомив про ухвалення рішень щодо забезпечення підрозділів боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами.

"Дякую нашим солдатам, сержантам і офіцерам за мужність та результативність на захисті української Донеччини", — підсумував Сирський.

Як повідомляли Новини.LIVE, командир розрахунку БпЛА 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Пиць" заявив, що війська РФ все рідше застосовують важку бронетехніку на передовій через значні втрати від ударів українських безпілотників.

А також стало відомо, що у Третьому армійському корпусі триває реформа підрозділів Сухопутних військ. Командир 1030 зенітного ракетно-артилерійського полку "Аквіла" Максим Зайченко заявив, що зенітний дивізіон Третьої штурмової офіційно отримав статус полку "Аквіла".