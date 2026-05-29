Сырский заявил о новых подходах к Middle Strike на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в боевые бригады в Донецкой области. По его словам, Славянско-Краматорская агломерация остается одним из самых сложных направлений фронта, где российские войска продолжают попытки прорыва украинской обороны.

Сырский посетил самые горячие участки фронта в Донецкой области

По словам главнокомандующего, основные усилия противник сосредотачивает на попытках выйти за пределы Покровской агломерации. Российские войска продолжают применять тактику малых пехотных групп и просачивания одиночных военных между позициями.

"Враг и в дальнейшем делает ставку на малые пехотные группы, применяет тактику просачивания одиночных военнослужащих и их накопления в межпозиционном пространстве. Однако, несмотря на все попытки, российским захватчикам не удается достичь намеченных Москвой целей", — подчеркнул Сирский.

В то же время главнокомандующий заявил, что украинские силы имеют возможности для усиления собственных активных действий на отдельных участках фронта. По его словам, Силы обороны наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике.

Сырский также сообщил, что на фронте уже дают результат новые подходы к Middle Strike. Речь идет о создании объединенных центров, улучшении взаимодействия между подразделениями и развертывании дополнительных сил в корпусах.

"Силы обороны Украины уничтожают вражескую логистику, большее количество личного состава и техники россиян, их пункты управления, места запуска БпЛА и пребывания вражеских операторов, системы ПВО, РЭБ и РЭР", — отметил главнокомандующий.

Во время поездки Сырский провел совещания с руководителями органов военного управления и командирами подразделений. Стороны обсудили вопросы организации обороны, активных действий украинских войск, а также повышение эффективности огневого поражения с помощью БпЛА и артиллерии.

Отдельно главнокомандующий сообщил о принятии решений по обеспечению подразделений боеприпасами и другими материально-техническими средствами.

"Спасибо нашим солдатам, сержантам и офицерам за мужество и результативность на защите украинской Донетчины", — подытожил Сырский.

