Третій армійський корпус замінить частину піхоти роботами

Бійці Третього армійського корпусу споряджають НРК. Фото: Третій армійський корпус

Поки українське військо відзначає 6 травня професійне свято піхотинців, приурочене до історичної перемоги під Жовтими Водами, армійське командування впроваджує інновації, що мають докорінно змінити обличчя сучасної війни та зберегти життя бійців. У Третьому армійському корпусі оголосили про заплановані масштабні зміни.

Третій армійський корпус привітав піхотинців зі святом та анонсував зміни

Сучасні виклики диктують нові підходи до організації оборони, тому Третій армійський корпус готується до серйозного оновлення тактики на передовій.

Командування підрозділу оголосило про намір вивести з фронту третину особового складу піхотних частин, замінивши їх наземними роботизованими системами. Головна мета такого кроку полягає у перекладанні найбільш ризикованих завдань на техніку.

"Технології дедалі більше забиратимуть на себе ризик і рутину, щоб зменшити втрати й полегшити роботу піхоти. Але вирішальне слово у війні — за людиною. Лише вона повертає на нашу землю порядок і український прапор. Дякуємо за чин кожному піхотинцю, який щодня несе на собі основний тягар війни і торує шлях до перемоги", — зазначили у Третьому армійському корпусі.

Як повідомляв уже Новини.LIVE, до привітань піхотинців приєднався й глава держави Володимир Зеленський. Він показав роботу бійців на фронті та висловив вдячність кожному за службу, а також вшанував пам'ять полеглих.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував технологічні зміни на фронті. Він сказав, що потрібно мінімізувати втрати серед піхотинців на фронті пояснив, яке посилення потрібне українській армії уже зараз.