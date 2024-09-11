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Син командира військової частини допомагав військовозобов'язаному втекти за кордон — що вирішив суд

11 вересня 2024 01:32
Чекарьова Марія - редактор
Як суд покарав сина командира військової частини, який допомагав виїхати з України військовозобов'язаному
Суддя. Фото ілюстративне: poltava.to
Чекарьова Марія - редактор

У Вінницькій області син командира військової частини допомагав військовозобов'язаному чоловіку виїхати за межі України. Його клієнт мав вирушити за кордон під виглядом волонтера.

Про це йдеться у вироку, який Барський районний суд Вінницької області ухвалив 30 серпня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 1 квітня 2022 року військовозобов'язаний отримав у спортзалі повістку від ТЦК на проходження комісії. ВЛК визнала чоловіка придатним до служби, однак він захотів відтермінувати військову службу, тому звернувся по допомогу до сина командира військової частини. Той пообіцяв йому вирішити питання за 600 доларів. Чоловік повідомив про це правоохоронцям і далі вже діяв під їхнім контролем.

На початку травня 2022 року обвинувачений отримав 600 доларів за вплив на прийняття рішення посадовцями ТЦК та СП. Ще три тисячі гривень він заробив за організацію незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон під виглядом водія автівки з гуманітарною допомогою для благодійного фонду.

Уранці 11 липня 2022 року фігурант разом зі своїм клієнтом мав на власній машині перетнути державний кордон України. Дорогою військовозобов'язаний заявив, що забув удома закордонний паспорт. Через це син командира військової частини висадив пасажира, пообіцявши, що згодом його підбере інший водій. Біля в'їзду до міста Хмельницького автівку зупинили на блокпосту та обшукали. Гроші в порушника вилучили.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою вину заперечив і відмовився давати показання. Адвокат заявила, що докази є сфальсифікованими, а кошти її підзахисному підкинули.

Суд визнав сина командира військової частини винним у зловживанні впливом і організації незаконного переправлення особи через державний кордон України. В якості покарання йому призначили вісім років ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирок ще не набув законної чинності. Протягом 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити шляхом подачі апеляції.

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