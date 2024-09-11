Как суд наказал сына командира воинской части, который помогал уехать из Украины военнообязанному

Судья. Фото иллюстративное: poltava.to

В Винницкой области сын командира воинской части помогал военнообязанному мужчине уехать за пределы Украины. Его клиент должен был отправиться за границу под видом волонтера.

Об этом говорится в приговоре, который Барский районный суд Винницкой области вынес 30 августа.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 1 апреля 2022 года военнообязанный получил в спортзале повестку от ТЦК на прохождение комиссии. ВВК признала мужчину годным к службе, однако он захотел отсрочить военную службу, поэтому обратился за помощью к сыну командира воинской части. Тот пообещал ему решить вопрос за 600 долларов. Мужчина сообщил об этом правоохранителям и дальше уже действовал под их контролем.

В начале мая 2022 года обвиняемый получил 600 долларов за влияние на принятие решения должностными лицами ТЦК и СП. Еще три тысячи гривен он заработал за организацию незаконной переправки военнообязанного за границу под видом водителя автомобиля с гуманитарной помощью для благотворительного фонда.

Утром 11 июля 2022 года фигурант вместе со своим клиентом должен был на собственной машине пересечь государственную границу Украины. По дороге военнообязанный заявил, что забыл дома загранпаспорт. Из-за этого сын командира военной части высадил пассажира, пообещав, что впоследствии его подберет другой водитель. У въезда в город Хмельницкий автомобиль остановили на блокпосту и обыскали. Деньги у нарушителя изъяли.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину отрицал и отказался давать показания. Адвокат заявила, что доказательства сфальсифицированы, а средства ее подзащитному подбросили.

Суд признал сына командира воинской части виновным в злоупотреблении влиянием и организацией незаконной переправки лица через государственную границу Украины. В качестве наказания ему назначили восемь лет заключения с конфискацией имущества.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение может быть обжаловано путем подачи апелляции.