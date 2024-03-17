Зупинили авто та вручають повістку — юристка пояснила, що робити

Чоловік у військовій формі на блокпості перевіряє документи в водія. Фото: УНІАН

Юристка юридичної компанії "Приходько та Партнери" Діана Тернова розповіла, що робити у випадку, коли поліція зупиняє на блокпості авто, а опісля підходять працівники Територіального центру комплектування, щоб виписати повістку.

Про це Діана Тернова розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

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Юристка радить у ситуації з зупинкою авто поліцією та подальшим врученням повістки представниками ТЦК дотримуватися таких дій:

спочатку спитайте в правоохоронця причину зупинки авто;

перевірте документи в представників ТЦК — службове посвідчення, що свідчить про приналежність до певного центру комплектування;

важливо запитати наказ від коменданта, що підтверджує повноваження конкретних представників ТЦК на видачу повісток;

у разі незаконних дій слід викликати інших представників Нацполіції та зафіксувати порушення закону.

Нагадаємо, що в Україні тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Пропонується також ввести заборону керувати транспортними засобами для ухилянтів. Народний депутат, член Комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко розповів, яким чином це діятиме.

Також ми писали, що в ТЦК пояснили, коли може загрожувати кримінальна відповідальність за відмову від повістки. Там наголосили, що це залежить від виду повістки.