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Що робити, коли зупинили авто та вручають повістку — підказка від юриста

17 березня 2024 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зупинили авто та вручають повістку — юристка пояснила, що робити
Чоловік у військовій формі на блокпості перевіряє документи в водія. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Юристка юридичної компанії "Приходько та Партнери" Діана Тернова розповіла, що робити у випадку, коли поліція зупиняє на блокпості авто, а опісля підходять працівники Територіального центру комплектування, щоб виписати повістку

Про це Діана Тернова розповіла в інтерв'ю РБК-Україна. 

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Юристка радить у ситуації з зупинкою авто поліцією та подальшим врученням повістки представниками ТЦК дотримуватися таких дій:

  • спочатку спитайте в правоохоронця причину зупинки авто;
  • перевірте документи в представників ТЦК — службове посвідчення, що свідчить про приналежність до певного центру комплектування;
  • важливо запитати наказ від коменданта, що підтверджує повноваження конкретних представників ТЦК на видачу повісток;
  • у разі незаконних дій слід викликати інших представників Нацполіції та зафіксувати порушення закону.

Нагадаємо, що в Україні тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Пропонується також ввести заборону керувати транспортними засобами для ухилянтів. Народний депутат, член Комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко розповів, яким чином це діятиме.

Також ми писали, що в ТЦК пояснили, коли може загрожувати кримінальна відповідальність за відмову від повістки. Там наголосили, що це залежить від виду повістки.

закон
поліція
авто
мобілізація
повістки
водії
ТЦК та СП
юрист

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