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Что делать, когда остановили авто и вручают повестку — подсказка от юриста

17 марта 2024 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Остановили авто и вручают повестку — юрист объяснила, что делать
Мужчина в военной форме на блокпосте проверяет документы у водителя. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Юристка юридической компании "Приходько и Партнеры" Диана Тернова рассказала, что делать в случае, когда полиция останавливает на блокпосте авто, а затем подходят работники Территориального центра комплектования, чтобы выписать повестку.

Об этом Диана Тернова рассказала в интервью РБК-Украина.

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Юрист советует в ситуации с остановкой авто полицией и последующим вручением повестки представителями ТЦК придерживаться следующих действий:

  • сначала спросите у правоохранителя причину остановки авто;
  • проверьте документы у представителей ТЦК — служебное удостоверение, свидетельствующее о принадлежности к определенному центру комплектования;
  • важно спросить приказ от коменданта, подтверждающий полномочия конкретных представителей ТЦК на выдачу повесток;
  • в случае незаконных действий следует вызвать других представителей Нацполиции и зафиксировать нарушение закона.

Напомним, что в Украине продолжаются обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Предлагается также введсти запрет на управление транспортными средствами для уклонистов. Народный депутат, член Комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко рассказал, как это будет действовать.

Также мы писали, что в ТЦК объяснили, когда может угрожать уголовная ответственность за отказ от повестки. Там подчеркнули, что это зависит от вида повестки.

закон
полиция
авто
мобилизация
повестки
водители
ТЦК и СП
юрист

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