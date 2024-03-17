Остановили авто и вручают повестку — юрист объяснила, что делать

Мужчина в военной форме на блокпосте проверяет документы у водителя. Фото: УНИАН

Юристка юридической компании "Приходько и Партнеры" Диана Тернова рассказала, что делать в случае, когда полиция останавливает на блокпосте авто, а затем подходят работники Территориального центра комплектования, чтобы выписать повестку.

Об этом Диана Тернова рассказала в интервью РБК-Украина.

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Юрист советует в ситуации с остановкой авто полицией и последующим вручением повестки представителями ТЦК придерживаться следующих действий:

сначала спросите у правоохранителя причину остановки авто;

проверьте документы у представителей ТЦК — служебное удостоверение, свидетельствующее о принадлежности к определенному центру комплектования;

важно спросить приказ от коменданта, подтверждающий полномочия конкретных представителей ТЦК на выдачу повесток;

в случае незаконных действий следует вызвать других представителей Нацполиции и зафиксировать нарушение закона.

Напомним, что в Украине продолжаются обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Предлагается также введсти запрет на управление транспортными средствами для уклонистов. Народный депутат, член Комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко рассказал, как это будет действовать.

Также мы писали, что в ТЦК объяснили, когда может угрожать уголовная ответственность за отказ от повестки. Там подчеркнули, что это зависит от вида повестки.