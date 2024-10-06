Адвокат розповів про необхідні документи опікунам для перетинання кордону України

Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: УНІАН

Згідно із законом, опікуни мають право на відстрочку від мобілізації. Також вони мають право перетинати кордон держави, але виникає багато нюансів з потрібними документами, а також є ситуації, коли опікунів не випускають за межі України.

Про подробиці перетинання опікунами кордону України інформує юрист адвокатського бюро "Приходько та партнери" Алла Борисенко.

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Які документи потрібні опікуну для перетину кордону

Адвокат зазначає, що для перетину кордону опікунам потрібні наступні документи:

Національні та закордонні паспорти громадян України (як опікуна, так і особи над якою встановлено опіку);

Довідка МСЕК про інвалідність громадянина над яким встановлено опіку (також може надаватися пенсійне посвідчення особи);

Рішення судового органу влади про визнання громадянина недієздатним та призначення опікуна (зазвичай встановлюється через наявність психічних захворювань в особи, що унеможливлюють самостійно здійснювати дії, вчинки та усвідомлювати настання їх наслідків);

Документи із яких можливо встановити факт родинних стосунків опікуна та особи, над якою встановлено опіку.

Що робити, якщо опікуну було відмовлено в перетині кордону

Юрист каже, що при наявності всіх перелічених та правильно оформлених документах працівники Держприкордонслужби не можуть відмовити особі у виїзді за межі України.

У випадках, якщо опікуну все ж таки було відмовлено в перетині державного кордону, то тоді необхідно отримувати таке рішення працівників Держприкордонслужби у письмовому варіанті. В ньому повинні бути обовʼязково зазначені підстави для відмови.

Якщо опікуну було незаконно відмовлено у виїзді, то тоді таке рішення слід оскаржувати до окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, раніше ми писали, як учителі мають оформлювати відстрочку від мобілізації.

Також раніше юрист пояснював, що робити, якщо в "Резерв+" не оновилися дані висновку ВЛК.