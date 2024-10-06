Адвокат розповів про необхідні документи опікунам для перетинання кордону України

Що робити, якщо опікуна не випускають з країни — юрист дав відповідь
Згідно із законом, опікуни мають право на відстрочку від мобілізації. Також вони мають право перетинати кордон держави, але виникає багато нюансів з потрібними документами, а також є ситуації, коли опікунів не випускають за межі України.
Про подробиці перетинання опікунами кордону України інформує юрист адвокатського бюро "Приходько та партнери" Алла Борисенко.
Які документи потрібні опікуну для перетину кордону
Адвокат зазначає, що для перетину кордону опікунам потрібні наступні документи:
- Національні та закордонні паспорти громадян України (як опікуна, так і особи над якою встановлено опіку);
- Довідка МСЕК про інвалідність громадянина над яким встановлено опіку (також може надаватися пенсійне посвідчення особи);
- Рішення судового органу влади про визнання громадянина недієздатним та призначення опікуна (зазвичай встановлюється через наявність психічних захворювань в особи, що унеможливлюють самостійно здійснювати дії, вчинки та усвідомлювати настання їх наслідків);
- Документи із яких можливо встановити факт родинних стосунків опікуна та особи, над якою встановлено опіку.
Що робити, якщо опікуну було відмовлено в перетині кордону
Юрист каже, що при наявності всіх перелічених та правильно оформлених документах працівники Держприкордонслужби не можуть відмовити особі у виїзді за межі України.
У випадках, якщо опікуну все ж таки було відмовлено в перетині державного кордону, то тоді необхідно отримувати таке рішення працівників Держприкордонслужби у письмовому варіанті. В ньому повинні бути обовʼязково зазначені підстави для відмови.
Якщо опікуну було незаконно відмовлено у виїзді, то тоді таке рішення слід оскаржувати до окружного адміністративного суду.
Нагадаємо, раніше ми писали, як учителі мають оформлювати відстрочку від мобілізації.
Також раніше юрист пояснював, що робити, якщо в "Резерв+" не оновилися дані висновку ВЛК.
Читайте Новини.LIVE!