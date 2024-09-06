В Резерв+ не оновилися дані висновку ВЛК — юрист пояснив що робити

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Висновок військово-лікарської комісії про непридатність має автоматично оновлюватися в системі "Оберіг". Якщо ж мобільний застосунок "Резерв+" не показує оновлені дані, то військовозобов'язаний можуть звернутися до ТЦК.

Про це повідомив юридичний сервіс "Консультант" у своєму Instagram.

Читайте також:

Не оновилися дані про ВЛК

Відповідно до постанови Кабміну № 560, такі розбіжності можуть стати причиною виклику або примусового доставлення особи до територіального центру комплектування. Варто зазначити, що наявність QR-коду на військовому документі не завжди гарантує точність вказаної інформації, особливо якщо дані про медичний огляд не оновлені. Іноді в електронних реєстрах може бути зазначено, що людина, яку ВЛК визнала непридатною до служби, все ще перебуває на обліку, і це вимагає коригування.

Юристи також наголошують, що варто перевірити наявність технічних помилок у додатку "Резерв+". Якщо ж проблему не вдалося вирішити, необхідно звернутися до ТЦК та СП для уточнення даних або подати заяву на виключення з обліку. У деяких випадках може знадобитися повторний медичний огляд (ВЛК), особливо якщо попереднє рішення було ухвалене за старими нормами.